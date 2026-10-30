30天賣102戶！台南「寶實二代」 直逼7字頭

台南東區平實特區大型公辦都更案「國城寳實」，全新二期「寳實二代」28日公開，根據最新實價揭露，「寳實二代」30天成交102戶，占台南中西區、東區、北區預售屋成交66%，也就是市中心每成交3戶預售屋就有2戶是寳實二代，最高成交單價68.9萬元，也下2026預售單價王。

國城建設表示，隨著「寳實二代」公開，國城也展開台南店面「三年免租金」計畫，借鏡日本都市更新重視街區規劃與長期經營的思維，減輕特色店家創業初期的租金負擔，吸引經營者投入產品、服務與空間，不只打造居住空間，更涵養街區風格，成就從容雅緻的日常生活。

國城建設也揭示在台南布局米其林餐廳的規劃，延續過去於高雄引進「Liberté」法式料理、「承 Sho」日本料理，以及「雋 GEN」粵菜餐廳、旗下餐廳陸續獲得米其林星級肯定的經驗，將對空間與生活細節的重視延伸至餐飲與款待體驗，國城建設期望透過住宅、店面與餐飲的串聯，從蓋好房子走向經營好生活，讓「從好工作，回到好生活」的品牌期待逐步落實於台南日常。

「寳實二代」位於台南東區平實特區，鄰近南紡購物中心商圈與成大生活圈，面7公頃平實公園第一排，兼具東光國小、復興國中的學區優勢。

另外在交通方面，串接大灣交流道，20分鐘可達南科，基地距平實轉運站約250公尺，結合未來捷運藍線規劃與仍在可行性研議中的捷運綠線，具備交通建設發展題材。

產品規劃上，「寳實二代」訴求以「Urban Villa 城市隱森」為核心定位，延續一代城市度假的生活理念，打造渡假村中更高階、靜謐的私密居所，透過社區動線分流、建築退縮形成的緩衝，讓住戶共享一代豐富多元的休閒公設，同時保有二代安定、低干擾的起居氛圍。

另外搭配南北坐向配置，兼顧自然採光與通風，將公園首排的環境條件轉化為居住舒適度，在居住純度上，每層規劃4至6戶，並結合低公設比。