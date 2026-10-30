10月房市「各自表述」 房仲：注意賣壓區出現恐慌性賣盤

住商機構統計旗下加盟店10月成交表現，比起上月交易增加9%，較去年也增加7%，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，央行理監事會態度明確後，對於買氣的確有挹注，特別是換屋族意願增加，不過價格目前還是鐵板一塊，加上賣壓區陰影仍在，市場呈各自表述情況。

觀察六都交易狀況，和去年同期相比，北市年減6%，新北年增16%，桃園年增14%，台中年增22%，台南年增7%，高雄年減10%。

而與上月相比，北市月增5%，新北月增25%，桃園月增15%，台中月增20%，台南月增5%，高雄月減7%。

徐佳馨表示，數據顯示區域消長互見，在月成交上，高雄唯一減少，其餘縣市成長。在年表現上，北市、高雄疲軟，其餘四都堪稱穩健。面對未來市況，因為股市震盪不已，市場信心面趨軟，央行理監事會後釋出善意，房市也將穩健打底。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，蛋黃買氣逐漸加溫，顯見買方對市場態度更為明確，不過利率攀高等壓力，對買氣是一大影響，中長線來說，特別要注意的是賣壓區出現恐慌性賣盤，而民眾最在意的價格恐怕還是呈現區間整理，強者恆強的情況。