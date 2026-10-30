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小檜溪重劃區馨百貨開幕 信義房屋專家：機能再升級

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
小檜溪擁有重劃區街廓整齊、人行道寬敞的優勢，並且綠覆率高，環境相當清幽卻又離舊商圈很近，是近年桃園熱門重劃區之一。（圖：信義房屋提供）
小檜溪擁有重劃區街廓整齊、人行道寬敞的優勢，並且綠覆率高，環境相當清幽卻又離舊商圈很近，是近年桃園熱門重劃區之一。（圖：信義房屋提供）

置地生活廣場小檜溪店10月29日開幕，是桃園首座複合式商辦內的商場。信義房屋在地專家表示，該店所在的小檜溪重劃區核心地段，將隨企業進駐、就業人口增加，帶來新一波住宅需求。

信義房屋桃二區協理林士凱分析，地理策略上，小檜溪重劃區位處中樞，向南直通站前商圈，向北銜接藝文特區，並延伸至大有特區。隨捷運綠線逐步推進，小檜溪不僅跳脫傳統重劃區的機能等待期，更串起既有商圈的消費動能，成為核心板塊的關鍵樞紐。從置地生活廣場的進駐可以看出，品牌與開發商高度看好桃園市區穩健的消費實力與自住人口結構。

置地生活廣場小檜溪店設於國泰小檜溪商業大樓，是桃園首座複合式商辦。信義房屋小檜溪店經理林妤臻表示，小檜溪重劃區以純住宅為主，生活機能倚賴相鄰且發展已久的大業大有商圈；而國泰大樓位在重劃區的正中間，商場設立、新品牌進駐為重劃區帶來不同以往的消費刺激，讓在地居民引頸期盼。

小檜溪重劃區是桃園近年新興的熱門重劃區，以大樓為主，屋齡最高僅4年，目前在地單價約落在48萬到60萬，物件規劃多元，2到4房兼具，但以2-3房為熱門，房屋坪不含車位大概在20到35坪左右，含車位的總價大概在1500萬到2000萬之間，相較於雙北與其他重劃區價格親民不少。

林妤臻說明，小檜溪擁有重劃區街廓整齊、人行道寬敞的優勢，並且綠覆率高，環境相當清幽卻又離舊商圈很近，周遭有桃園火車站、大有商圈以及藝文特區等三大商圈圍繞，打破一般重劃區初期完全沒有生活機能的限制，加上價格相對親切，吸引不少舊商圈換過來的在地客以及外地通勤族，目前居住族群以30-45歲為大宗，是相當年輕的商圈。

林士凱認為桃園市近年持續受惠於北北桃生活圈外溢與就業機會，穩居全台人口淨遷入前列。這波充沛的『人口紅利』轉化為實質購買力，也帶動商場與複合式商辦齊聚，未來在住、商機能相輔相成下，整體市區商業價值與生活便利性將持續攀升。

信義房屋小檜溪店經理林妤臻表示，置地生活廣場小檜溪店設於國泰小檜溪商業大樓，位於重劃區正核心，為區域帶來不同以往的消費刺激，讓在地居民引頸期盼。（圖：信義房屋提供）
信義房屋小檜溪店經理林妤臻表示，置地生活廣場小檜溪店設於國泰小檜溪商業大樓，位於重劃區正核心，為區域帶來不同以往的消費刺激，讓在地居民引頸期盼。（圖：信義房屋提供）

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