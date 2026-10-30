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全球航運面臨多重挑戰 官方擬砸24 億助航運產業升級
全球航運面臨多重挑戰。陽明海運（2609）董事長、輪船公會全聯會主席蔡豐明昨（29）日表示，政府規劃投入24.5億元推動航運產業升級，協助航商強化營運效率與國際競爭力，業界期待政府持續給予政策及資源支持。
蔡豐明在中華民國輪船商業同業公會全國聯合會會員代表大會指出，交通部及航港局積極回應業界建言，研提「航運產業升級方案」，推動航運產業全面升級。
蔡豐明表示，全球航運市場持續受中東局勢、主要航道安全及國際貿易政策變動影響，加上全球供應鏈調整，航商須靈活因應船舶運力配置及航線調整；國際減碳規範日趨嚴格，也提高船舶管理及營運轉型要求。
面對多重挑戰，政府與業界須深化合作，從政策、制度及資源整合等面向，協助航商提升營運效能，並加速國輪管理與國際規範接軌。
蔡豐明強調，台灣四面環海，重要民生物資高度仰賴海運，國輪航商穩健經營攸關產業及運輸需求。政府應持續傾聽航商意見，將業界建言轉化為具體政策，兼顧運輸穩定與產業長期發展。
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