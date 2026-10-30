貨櫃業兩變數牽動運價 恐影響三雄船舶調度

全球貨櫃航運11月面臨兩大變數，長榮（2603）、陽明有望規劃逐步復航紅海；另外，歐洲及地中海港口工會傳出10月30日發動跨國罷工，恐引發塞港連鎖效應。兩股力量相互拉扯，牽動長榮、陽明、萬海三雄船舶調度及運價走勢。

中華民國輪船商業同業公會全國聯合會昨（29）日召開會員大會，由主席、陽明海運董事長蔡豐明主持，各界海運業專業經理人均出席。

航運業兩大變數對貨櫃三雄影響

對於紅海復航、全球海運業大罷工，陽明海運昨日指出，紅海復航可減少繞行非洲好望角時間與船舶需求，讓原先被長航程占用的運力逐步回到市場；但港口若同步停工，即使只有一天，積壓貨量也可能需要數個營業日消化。運力一放一收，對海運市場形成一空、一多，將成為年底貨櫃航運市場最大變數。

陽明已規劃11月11日安排船舶自亞洲出發，預計11月28日抵達亞丁灣，途中將在新加坡等港口持續評估紅海及蘇伊士運河通行安全。首波涉及東地中海與西地中海兩組航線，12月還有其他航線規劃逐步恢復，但須依航行安全及聯盟調度決定，並非全面復航。

陽明推估，若推動進度符合規劃，到年底包含聯盟船舶在內，經紅海前往歐洲航班，約占整體歐洲航班三成。意味復航將採分階段推進，對市場有效運力的影響，也會隨實際通行船班數逐漸顯現。長榮海運方面，市場傳出其所屬OCEAN Alliance相關航線，亦規劃11月起逐步測試紅海航行。

長榮與陽明均強調，是否恢復通行，仍以船員、船舶安全為前提；兩大聯盟陸續調整亞洲、地中海及歐洲航線，將影響船舶投入、港序與周轉效率。

另項變數則來自港口勞工行動。據外電消息，國際工會網路「Ports in Action」串聯法國、希臘、土耳其、摩洛哥及義大利等地港口工會，預計10月30日舉行罷工或示威，印度工會亦將聲援。各地行動並不一致，部分可能停工24小時，部分僅示威，影響範圍尚待確認。

市場另傳出全球超過100個港口將支持相關行動。陽明指出，希臘、義大利等港口是地中海航線重要節點，若裝卸作業中斷，船舶恐無法依原定港序靠泊及作業；多港同時受阻，更可能使延誤傳遞至後續航次，推升貨物積壓與船舶等待時間。

對貨櫃三雄而言，影響將呈現兩面性。長榮、陽明可望因航程縮短改善船舶周轉效率，但有效運力回流也可能壓抑運價；萬海則同樣面臨整體市場運力供需及運價變化。