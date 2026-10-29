快訊

獨／非紅供應鏈再破功！涉用陸製晶片供貨國軍 「遙控直升機王」遭收押

聽新聞
0:00 / 0:00

中油「新四輕」投資逾千億元 90.3%高雄市民沒聽過、47.6%反對

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
林園石化工廠緊鄰居民住家，民調結果卻顯示，超過8成的林園、大寮民眾不知道中油新四輕計畫。圖／綠色和平提供
林園石化工廠緊鄰居民住家，民調結果卻顯示，超過8成的林園、大寮民眾不知道中油新四輕計畫。圖／綠色和平提供

高雄是石化業重鎮，綠色和平曾公布民調，逾九成高雄市民、逾八成林園大寮居民不知中油新四輕計畫，但在了解減塑、空汙及健康風險後，反對率升至47.6％，質疑千億元擴產必要性。中油回應，新四輕是汰換逾40年老舊設備，強調「產能不等於產量」，且塑膠不等於汙染，不能以減塑全面否定產業需求。

高雄是石化業重鎮，年業產值超過2千億元，廠商分布在大社、林園等地，逾30家。石化業進入寒冬，信昌化工年初解僱六成員工、台苯林園廠也不堪虧損，10月1日起停產。

政府於2024年5月核定中油新四輕計畫，預算達1062億元，將新建年產能100萬噸乙烯的輕油裂解廠，目前已進入基本設計發包階段。

綠色和平委託民調公司在2026年7月23日至26日進行民調，結果顯示，90.3%高雄市民不知道新四輕擴建計畫，最接近石化工業區的林園、大寮，也有82.9%民眾不知道。

在尚未提供進一步資訊前，41.4%受訪者贊成新四輕，25.8%不贊成，另有32.7%不知道或沒有意見。當受訪者進一步獲得國際減塑趨勢、石化產業造成的空氣汙染，以及微塑膠健康風險等資訊後，支持比例降至36.3%，反對比例則大幅上升至47.6%；不知道或沒有意見者也由32.7%降至15.9%。

綠色和平質疑，一項將乙烯產能提高至現有近三倍、總投資逾千億元的重大計畫，卻有九成高雄市民不知道，顯示中油與政府在資訊揭露及社會溝通上刻意隱瞞重大決策，將市民排除在外。

綠色和平公眾動員發展主任曾意婷說，台灣石化產業正面臨全球產能過剩與需求變化，當市場與產業結構快速改變，政府更應把資源投入產業高值化、下游材料研發、勞工轉型與新的在地就業，而非持續擴張初級石化原料產能。

高雄是石化業重鎮，主要分布在大社產業園區與林園產業園區，林園住家附近到處可見高聳「煙囪」。聯合報系資料照
高雄是石化業重鎮，主要分布在大社產業園區與林園產業園區，林園住家附近到處可見高聳「煙囪」。聯合報系資料照

中油 高雄 高雄市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄林園空氣檢出微塑膠 環團籲新興污染物納環評

全台三大石化聚落皆檢出微塑膠 綠色和平籲長期監測與納入環評

中油增資 董座：不會投資阿拉斯加

葉銀華／購美天然氣看能源政策代價

相關新聞

中油「新四輕」投資逾千億元 90.3%高雄市民沒聽過、47.6%反對

高雄是石化業重鎮，綠色和平曾公布民調，逾九成高雄市民、逾八成林園大寮居民不知中油新四輕計畫，但在了解減塑、空汙及健康風險後，反對率升至47.6％，質疑千億元擴產必要性。中油回應，新四輕是汰換逾40年老舊設備，強調「產能不等於產量」，且塑膠不等於汙染，不能以減塑全面否定產業需求。

因應一人居時代 台中七期現身「不分房的建築」創造室內多元可能

內政部資料顯示，台灣總人口數逐年減少，家戶數卻持續增加，平均每戶人口降至2.37人，一人家戶則突破400萬戶，占全台約四成。過去消費者重視房間數，而建設業者要控制總價被迫縮小坪數，讓生活更緊湊，「高坪效」就成為購屋評估中的重要指標。

TLC日本授權簽約金第4季4.9億元入帳 明年拚更大歐美市場授權

TLC-KY（7924）執行長葉志鴻29日表示，旗下膝關節退化性關節炎新藥TLC599日本授權案，預計今年第4季收取約1,500萬美元（約新台幣4.9億元）款項；另一項術後長效止痛新藥TLC590則獲多家國際藥廠洽談授權，將以歐美市場為優先，力拚明年公司可正式轉虧為盈。

陽明董座蔡豐明：航運業面臨中東局勢、減碳轉型挑戰 力推產業升級

中華民國輪船商業同業公會全國聯合會主席、陽明海運（2609）董事長蔡豐明29日表示，2026年航運市場持續受到中東局勢、主要航道安全及國際貿易政策變化影響，加上船舶運力調度、航線安排與國際減碳規範等挑戰，航運業需要政府在政策、制度及資源整合上提供支持，協助業者提升營運效能與國際競爭力。

台灣金聯與華南銀行共推續建資金承諾 確保建案資金不斷鏈

台灣金聯與公股銀行共推續建資金承諾合作機制再下一城，29日與華南銀行簽署「續建資金承諾業務合作意向書」，雙方將透過跨業結盟合作，首創將「續建資金承諾」納入銀行建築融資與信託監管架構中，提供額度最高達營造成本三成、每一個案最高3億元的預備資金，希望從源頭阻斷中小型建商資金斷鏈後，造成的爛尾樓或都更孤兒等風險，確保建案順利完工，以維持房市穩定，並創造消費者預售屋保障、地主權益及銀行金融債權均可獲得保全之三贏局面。

「內科綠運輸通勤日」LINE GO 智慧多元共享移動服務

內湖科技園區匯聚超過6,000家企業，通勤需求龐大，如何提升尖峰時段交通效率、降低個人通勤負擔，成為綠色交通發展的重要課題。LINE GO配合台北市政府交通局及社團法人內湖科技園區發展協會推動「2026內科綠運輸通勤日」，導入智慧揪團工具「揪好搭」，並結合計程車、共享汽車及共享機車等服務，活動期間累計近400人次參與，盼透過科技媒合共乘需求，提升通勤便利性與運具使用效率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。