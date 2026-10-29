中油「新四輕」投資逾千億元 90.3%高雄市民沒聽過、47.6%反對

高雄是石化業重鎮，綠色和平曾公布民調，逾九成高雄市民、逾八成林園大寮居民不知中油新四輕計畫，但在了解減塑、空汙及健康風險後，反對率升至47.6％，質疑千億元擴產必要性。中油回應，新四輕是汰換逾40年老舊設備，強調「產能不等於產量」，且塑膠不等於汙染，不能以減塑全面否定產業需求。

高雄是石化業重鎮，年業產值超過2千億元，廠商分布在大社、林園等地，逾30家。石化業進入寒冬，信昌化工年初解僱六成員工、台苯林園廠也不堪虧損，10月1日起停產。

政府於2024年5月核定中油新四輕計畫，預算達1062億元，將新建年產能100萬噸乙烯的輕油裂解廠，目前已進入基本設計發包階段。

綠色和平委託民調公司在2026年7月23日至26日進行民調，結果顯示，90.3%高雄市民不知道新四輕擴建計畫，最接近石化工業區的林園、大寮，也有82.9%民眾不知道。

在尚未提供進一步資訊前，41.4%受訪者贊成新四輕，25.8%不贊成，另有32.7%不知道或沒有意見。當受訪者進一步獲得國際減塑趨勢、石化產業造成的空氣汙染，以及微塑膠健康風險等資訊後，支持比例降至36.3%，反對比例則大幅上升至47.6%；不知道或沒有意見者也由32.7%降至15.9%。

綠色和平質疑，一項將乙烯產能提高至現有近三倍、總投資逾千億元的重大計畫，卻有九成高雄市民不知道，顯示中油與政府在資訊揭露及社會溝通上刻意隱瞞重大決策，將市民排除在外。

綠色和平公眾動員發展主任曾意婷說，台灣石化產業正面臨全球產能過剩與需求變化，當市場與產業結構快速改變，政府更應把資源投入產業高值化、下游材料研發、勞工轉型與新的在地就業，而非持續擴張初級石化原料產能。