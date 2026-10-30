策略行銷／電商防詐 守護品牌信任基礎

很多電商品牌談詐騙，直覺會把它當成客服問題。客人被假網站騙了，客服再提醒。有人收到假簡訊，品牌再發公告。粉絲團被冒名，行銷再貼聲明。這些動作都必要，但問題是，詐騙已經不只是單一客訴，而是會直接侵蝕品牌信任。

Whoscall與全球防詐聯盟GASA發布的《2026亞洲詐騙調查報告：台灣篇》指出，台灣有75%民眾在過去一年曾遭遇詐騙情境，其中52%曾與詐騙集團互動，23%因互動而損失金錢，12%曾提供個人資訊。

這些數字代表的不是少數倒楣個案，而是消費者每天都在高風險環境中購物、溝通與付款。

對電商品牌來說，防詐不該只是提醒消費者小心，而要變成營運設計的一部分，理由有四：

一、詐騙入口已經移到日常購物流程裡

報告指出，Email詐騙上升到44%，與電話並列主要接觸管道，社群媒體、即時通訊軟體與線上購物平台也列入常見接觸場景。這代表詐騙不再只是陌生電話，也可能出現在訂單通知、付款連結、客服訊息、社群私訊、廣告留言與購物平台頁面裡。

品牌若只說「我們不會要求您提供密碼」，已經太薄弱。真正要做的是把官方溝通管道、付款流程、客服入口、退換貨說明、訂單通知格式都設計清楚，讓消費者知道哪裡是真的、哪裡是假的。

二、品牌信任要從下單前就開始建立

在詐騙環境下，消費者在下單前就會開始懷疑：這個網站是真的嗎？付款頁安全嗎？LINE客服是不是官方？臉書廣告是不是被冒用？低價活動是不是詐騙？

如果品牌沒有清楚的官方入口，沒有一致的付款說明，沒有固定的客服識別方式，消費者就只能自己判斷。問題是，詐騙集團最會利用的，就是消費者判斷疲乏的時候。

所以電商品牌要把信任變成可辨識的格式。官網、LINE、Email、簡訊、社群帳號、付款頁與包裹通知，都應該有一致規則。不要每次活動都換一套說法，也不要讓客服在不同平台給出不一致的指示。

三、客服不能只處理訂單，也要處理風險訊號

對品牌來說，客服每天接觸的問題裡，其實藏著大量風險訊號。有人問「這個付款連結是不是你們的？」有人問「我收到簡訊說要補刷卡，是不是正常？」有人貼假粉專截圖來確認。這些不只是個案，而是品牌防詐資料庫的來源。

成熟的做法，是把這些問題整理成SOP。哪些話術可能是假冒，哪些網址要列入警示，哪些平台常出現冒名，哪些客服回覆要固定，哪些情況要立刻公告。客服不是防詐的最後一線，而是最早看到異常的雷達。

第四，防詐會影響轉換率與回購

報告指出，詐騙造成的影響不只財務損失，也會讓受害者對數位工具與平台產生不信任，甚至減少日常消費行為。

換句話說，當消費者愈來愈害怕被騙，品牌每一次不清楚的通知、每一個奇怪的付款頁、每一句含糊的客服回覆，都可能降低成交。

為了防詐，品牌可以先做三件事：統一官方入口，整理付款與通知規則，建立客服防詐回報表。這些都不是大工程，但會讓團隊更快發現冒名，也讓消費者更容易確認真假。