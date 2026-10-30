管理前哨站／情緒管理 二要二不要

智商（IQ）是用來衡量人們智力商數高低的一種指標；情商（EQ）則用來測定人們情緒控管能力高低。高智商的人，聰明才智過人，創意十足，點子很多，是同事心目中的工作強人。高情商的人處事圓滑，人際關係良好，得到更多助力，工作績效往往更勝一籌。

職場是許多人共事的地方，高智商獲得好評，高情商贏得掌聲，兼具高智商與高情商的人，更容易贏得敬重與助力。現代職場需要高智商與高情商兼備的優秀人才，他們更能在氣氛和諧的職場中，創造優異績效，圓滿完成任務，達成目標。

人們都免不了情緒，大家都知道「情緒要管理，不要被情緒控制」，但情緒管理很難給予精準而明確的定義。其實，這是一種個人修練，也是做人處事準則，人人都可以有系統的學習，隨時派上用場，而且可產生立竿見影的效果。

以下四個簡單而實用的準則，稱為「二要二不要」，只要靈活運用，可以幫助我們在和諧融洽氣氛中，創造優異工作績效。

一、得意時嚴守分際：當人們得意時，最容易忘形，又受到「迷湯效應」的影響，忘形時常會口無遮攔，造成言多必失的後果。高情商的人都會銘記得意而不忘形，得意時更要嚴守分際，謹言慎行，謙虛為懷。

論語衛靈公篇有云：「小不忍，則亂大謀」，意指小處不能忍耐，必將敗壞大事。引申而言，人們在得意時，若無法管理好自己的情緒，若無法克制一時的衝動，便會破壞全盤大計。得意時嚴守分際，考驗著人們的情緒修練。

二、獨處時審慎思考：人們獨處時常會因為無所事事，感到無聊，陷入胡思亂想的胡同裡。胡思亂想可能造成思慮不周，考慮不全，甚至走上偏鋒之路，留下魯莽衝動的嚴重後果，輕者破壞個人的人際關係，擾亂和諧氣氛，重者妨礙職場工作進行，影響工作績效。

一個人獨處時，正是放空自己、清淨修身、審慎思考的最佳時刻。獨處時要做到冷靜沉穩，看似簡單，實則不易，這需要掌握高情商管理訣竅，審慎思考、反求諸己才能圓滿成就大事。

三、迷茫時不做決策：決策貴在明快、正確、精準，做決策時需要胸有成竹，心平氣和，目標明確，尤其是重大的管理決策，影響層面深遠，更需慎重其事。一個人茫然時容易迷失方向，不知所措，甚至忘了自己是誰、要做什麼事。此外，傷心時也不適合做決策，此時心情極度不穩定，在這種情況下做決策非常危險，容易空留遺憾與後悔。唯有在知所當為，知所應為，平靜愉快的情況下，才能做出正確、明智、精準的決策。

四、生氣時不做回覆：生氣無好話。人們一旦生氣常會臭臉相向，說出不好聽的話。此時無論是回覆親朋好友、職場同事、長官長輩，說出口的話往往是「成事不足，敗事有餘」，終是後悔莫及。所謂「送人玫瑰，手留餘香」，回覆之前需要管控好自己的情緒，心平氣和時才能回覆得恰到好處、皆大歡喜。

情緒管理是現代人的必修課，無論是在競爭激烈的工作職場，或是親朋好友的送往迎來，甚至家庭成員間密切的相處，都需要重視情緒管理。高智商輔之以高情商管理，可以使人們的心情更愉快、心胸更開闊、關係更和諧、處事更圓滿。