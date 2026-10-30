商業興觀點／整合跨域人才 落實AI應用

生成式AI蓬勃發展，各大企業紛紛搶購AI系統、重金聘用AI工程師，彷彿只要擁抱技術就能掌握下一波競爭優勢。然而，占據台灣九成以上的中小企業，尤其是商業服務業，真的準備好了嗎？

許多企業將AI轉型視為一場「技術競賽」，以為攬才、買系統就能一飛衝天。現實卻是大量資源投入後，AI系統淪為不具實效益處的「展示科技」，員工依舊沿用舊流程，不但未明顯提升生產力，反而增加管理負擔與營運成本。

這也就是PwC在2026年8月所進行的CEO調查所呈現的，僅有31%的CEO表示開始在導入AI之後得到正面的影響，而其他的69％的CEO仍未體會到導入AI優勢的最主要原因。

這背後的核心癥結，並不在於技術本身，而在於組織與流程未能緊密結合。只期待普遍面臨資源限制的中小企業高薪組建AI開發團隊並不現實，盲目追捧技術甚至會拉大產業間的數位落差。

事實上，服務業真正需要的不是開發複雜演算法的技術工程師，而是熟悉商業運作、懂得善用AI工具解決實際痛點的「跨域人才」。AI的核心價值，在於將現成工具嵌入既有流程以解決每日營運問題，而非自行開發大型模型。

以實務應用來看，餐飲業若能透過AI進行需求預測與排班最佳化，便能精準降低食材浪費並舒緩缺工壓力；零售業運用AI分析會員行為與商品組合，可有效提高回購率與客單價；物流業則能藉由AI最佳化配送路徑與倉儲管理，同步降低成本與碳排放。

這些場景不需要企業重新發明輪子，而是需要有人懂得將科技精準對接現場。

未來企業的勝負，不再取決於「誰擁有AI」，而是「誰能讓AI融入日常營運」。若企業只是成立AI部門，卻不調整組織流程、績效制度與人才培育機制，科技終究只是另一套昂貴且僵化的資訊系統。

對此，政府政策也應從單純的「人才供給」轉向「應用落地」，鼓勵發展模組化、低成本、易操作的AI工具，並透過示範案例與實務培訓培育兼具產業知識與技術應用能力的「AI應用經理人」，避免AI成為中小企業無法跨越的技術鴻溝。

《易經》有言：「變通者，趣時者也。」所謂變通，絕非盲目追逐最新技術，而是因應時勢、順勢而為。AI時代真正的競爭力，並不是企業導入了多少AI，而是創造了多少新價值；不是招聘了多少高階人才，而是讓多少員工因科技而變得更有效率。唯有重塑流程、深耕跨域能力，讓科技深入每一個服務現場，企業才能在浪潮中建立長久而穩固的競爭優勢。