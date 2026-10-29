燁聯內銷價連四月調漲

不銹鋼上游廠燁聯（9957）昨（29）日開出11月內銷盤價，304熱、冷軋不銹鋼每公噸調漲1,000元，連續四個月漲價，累計漲幅達5,000元；316L附價及430系列維持平盤。

華新麗華則宣布11月盤元全系列價格維持平盤，兩大廠採取不同定價策略。

燁聯表示，半導體產業持續擴大資本支出，帶動不銹鋼需求增溫，傳統製造業終端客戶回補庫存也有轉強跡象，加上國際油價、運輸成本及進口原料成本上升，促使鋼廠調整售價。

燁聯304系列自8月起連續漲價，8月、9月各調高1,500元，10月、11月各上漲1,000元，四個月累計每公噸調漲5,000元，反映上游鋼廠持續推動價格回升。

華新指出，近期新台幣走貶、進口廢鋼報價及國際航運成本上揚，增加原料採購負擔，但考量下游產業競爭力及市場穩定，決定11月盤元全系列維持平盤。