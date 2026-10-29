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南緯晶圓切割材料 跨步
南緯（1467）昨（29）日表示，中國大陸雲南河口成衣新廠已於第2季投產，目前設有五條生產線，稼動率達七至八成，未來逐步承接原有江蘇鹽城廠產能；旗下金鼎科今年新增少量半導體客戶，晶圓切割相關材料已開始實際應用，成為集團新事業重要進展。
南緯昨日召開法說會，公布最新營運布局。目前全球每月成衣產能約400萬件，面料產能約125萬公斤。以成衣產能分布來看，越南與非洲史瓦帝尼各占約四成，中國約占兩成。
南緯表示，河口廠主要服務中國內需市場，由於當地工資相對較低，有助提升成本競爭力，未來不排除取代部分越南產能。
非洲布局方面，南緯與子公司緯笠紡織合作，在史瓦帝尼建置首條「以印代染」綠色生產線，去年試產、今年正式投產，目前正規劃第二條產線。
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