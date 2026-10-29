南緯晶圓切割材料 跨步

智商（IQ）是用來衡量人們智力商數高低的一種指標；情商（EQ）則用來測定人們情緒控管能力高低。高智商的人，聰明才智過人，創意十足，點子很多，是同事心目中的工作強人。高情商的人處事圓滑，人際關係良好，得到更多助力，工作績效往往更勝一籌。

2026-10-30 00:05