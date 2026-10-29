聽新聞
0:00 / 0:00
強信兩招升級自動化
強信-KY（4560）昨（29）日舉行法說會，公司未來自動化布局將聚焦內部製程升級，以及與整機廠合作開發自動化設備兩大方向，提升營運效率；展望未來，將從產品、市場、生產效率及資訊化建設四大方向強化競爭力，整體營運展望呈現審慎樂觀。
在自動化設備業務方面，強信指出，相關裝置銷售主要以整機廠為主，依據客戶需求進行產品開發與生產規劃，目標是讓自動化裝置成為整機廠的標準配備。未來將持續深化與整機廠的合作，擴大自動化設備的應用。
針對生產效率部分，目前自動化分為兩大方向。首先是內部工廠自動化升級，透過CNC設備配置、機台與產線整合，提升製程效率及自動化生產能力；其次與大型整機廠合作，依照客戶需求開發相關設備，整合縫紉機與不同生產工序，並搭配自主研發及共同開發的自動化方案，協助客戶提高生產效率。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。