強信-KY（4560）昨（29）日舉行法說會，公司未來自動化布局將聚焦內部製程升級，以及與整機廠合作開發自動化設備兩大方向，提升營運效率；展望未來，將從產品、市場、生產效率及資訊化建設四大方向強化競爭力，整體營運展望呈現審慎樂觀。

在自動化設備業務方面，強信指出，相關裝置銷售主要以整機廠為主，依據客戶需求進行產品開發與生產規劃，目標是讓自動化裝置成為整機廠的標準配備。未來將持續深化與整機廠的合作，擴大自動化設備的應用。

針對生產效率部分，目前自動化分為兩大方向。首先是內部工廠自動化升級，透過CNC設備配置、機台與產線整合，提升製程效率及自動化生產能力；其次與大型整機廠合作，依照客戶需求開發相關設備，整合縫紉機與不同生產工序，並搭配自主研發及共同開發的自動化方案，協助客戶提高生產效率。