TLC關節炎新藥 添利多

TLC-KY（7924）執行長葉志鴻昨（29）日表示，膝關節退化性關節炎新藥TLC599日本授權案，預計第4季可認列約1,500萬美元（約新台幣4.9億元）的簽約金；另一項術後長效止痛新藥TLC590獲多家國際藥廠洽談授權，將以歐美市場為優先，力拚明年營運轉虧為盈。

TLC599採用公司自主研發的BioSeizer脂質技術，透過單次膝關節注射，讓藥物在局部持續釋放，延長疼痛控制時間。根據日本大型族群研究推估，日本40歲以上人口約有2,530萬人存在影像學上的膝關節退化性關節炎，其中約800萬人出現疼痛等症狀。

除TLC599外，葉志鴻透露，TLC590日前公布第三期臨床試驗成果後，吸引多家國際藥廠洽談授權，公司目前傾向優先洽談歐美市場授權。TLC590的歐美市場授權洽談進度有機會比TLC599在歐美市場的授權更快。隨著既有授權案里程碑金及新授權收入可望陸續挹注，對明年轉虧為盈深具信心。

在新產品布局方面，TLC正開發每月施打一次的GLP-1長效注射劑，預計2027年進入臨床試驗；另一項in vivo CAR-T研發計畫已選定標的，正與法規單位溝通臨床前研究要求，初步規劃2027年底左右推進人體試驗申請。