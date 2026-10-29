富邦媒衝雙11 業績拚新高

富邦媒（8454）旗下momo購物網雙11活動昨（29）日起跑，總經理谷元宏表示，台灣今年經濟成長率雙位數創高，有望帶動買氣，喊話雙11業績要創新高，期望全年營收二位數成長，獲利同步擴大，營收獲利都挑戰再創新高。

momo昨日以「打造全民雙11購物嘉年華」為主題，宣布促銷金額創紀錄，號召萬家品牌登場，推出最多優惠。谷元宏說，今年台灣經濟表現良好，整體消費信心恢復，加上市場競爭更趨秩序化，不再出現虧本殺價狀況，有助推動整體業務好轉。

針對今年業績目標，他表示，營收與獲利皆朝突破歷史新高方向努力，不過電子類3C商品成本平均上漲，筆電平均價格上漲逾三成，特定品牌機種漲幅更大，雖對營收獲利正向，但也影響買氣，3C漲價也使需求減少，大家電買氣減緩，不過很多品牌將優惠促銷壓在第4季，可望帶動買氣，對整體營收與獲利仍維持正向看法。

他指出，去年底至今年第1季是低點，目前看來實體零售業者也往電商發展，形成OMO消費模式，未來整體電商產業勢必持續成長，純電商則仍聚焦在流量競爭，他相信現在消費者更趨向朝安全、可信平台購買，momo有品牌信賴度，成長幅度將高於整體產業成長。

去年雙11期間，momo物流一度延緩，谷元宏強調「今年絕對不會有」，主要提供當日達與隔日達服務，在雙11期間力拚準時到貨。

富邦媒董事長蔡明忠今年曾在股東會表示，積極評估併購，擴大業績與綜效，並表示曾對foodpanda表達過併購意願，近期Grab收購fooodpanda失利，是否出現新機會？谷元宏說，對併購持續關注並研究相關機會，對於同業或有綜效的合作對象不排除任何可能。不過他坦言外送市場近期有些變化，外送專法上路造成影響，還要仔細研究後續狀況。