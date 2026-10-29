jpp電力能源機構件第4季量產 切入空巴A350供應鏈

台灣金聯與公股銀行共推續建資金承諾合作機制再下一城，29日與華南銀行簽署「續建資金承諾業務合作意向書」，雙方將透過跨業結盟合作，首創將「續建資金承諾」納入銀行建築融資與信託監管架構中，提供額度最高達營造成本三成、每一個案最高3億元的預備資金，希望從源頭阻斷中小型建商資金斷鏈後，造成的爛尾樓或都更孤兒等風險，確保建案順利完工，以維持房市穩定，並創造消費者預售屋保障、地主權益及銀行金融債權均可獲得保全之三贏局面。

2026-10-29 15:02