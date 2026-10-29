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jpp電力能源機構件第4季量產 切入空巴A350供應鏈
機構件及精密鈑金供應商經寶精密jpp-KY下午表示，切入泰國電源管理大廠供應鏈，布局電力與能源機構件產品，第4季量產，在航太事業，切入空中巴士（Airbus）A350機型供應鏈。
jpp-KY指出，已在AI伺服器、電力能源與航太3大領域完成布局，第4季能源產品放量與航太專案陸續落地，預期今年營收獲利挑戰歷史新高，2027年營運可期。
jpp-KY接受記者詢問透露，與泰國電源管理大廠合作，打造電源供應器機構件與不斷電電力管理架構，相關能源類產品第4季進入大規模量產階段。
jpp-KY說明，受惠美系雲端服務供應商（CSP）及泰國電源管理大廠持續擴大AI投資，通用型與AI伺服器機櫃、電源櫃、備援電池模組（BBU）及伺服器機殼、機構件訂單持續加溫。
jpp-KY表示，全球AI浪潮推升算力需求，能源類機構件需求持續強勁，不過區域電網供電瓶頸以及電力基礎設施短缺等供電變數，使得高階AI伺服器機櫃無法如期啟用，短線AI伺服器機櫃出貨時程，可能受北美電網缺電影響略微放緩，能源與供電系統成為AI資料中心順利運作的關鍵。
除了AI與能源領域，jpp-KY指出，在航太事業已通過空中巴士關鍵驗證，取得Airbus A350駕駛艙系統機構件（含子項目）共20項航太專業製程認證，正式切入A350供應鏈。
因應全球航太供應鏈移轉對特殊成型工藝嚴苛要求，jpp-KY表示，在泰國生產基地引進航太深抽液壓成型機（Deep draw Hydroforming），具備高張力、高精密度及複雜曲面一體成型的工藝能力。
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