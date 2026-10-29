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星宇航空攜手阿提哈德航空擴大哩程合作

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空攜手阿提哈德航空擴大哩程合作即日起開放雙向哩程兌換及累積。圖／星宇提供
星宇航空攜手阿提哈德航空擴大哩程合作即日起開放雙向哩程兌換及累積。圖／星宇提供

星宇航空（2646）與聯營航空夥伴阿拉伯聯合大公國國籍航空-阿提哈德航空宣布深化雙方合作關係，將合作範疇進一步延伸至會員哩程計畫，正式推出雙向哩程兌換及累積服務，為兩家航空公司會員帶來更豐富的哩程使用選擇。即日起，雙方會員不僅可使用所累積的哩程兌換對方航空公司實際營運航班的酬賓機票，搭乘符合資格的航班亦可享有哩程累積及補登服務，讓會員能更靈活規劃多元旅程。

星宇航空翟健華執行長表示，星宇航空持續致力於提升會員飛行體驗，透過與國際航空夥伴深化合作，為會員創造更多元的旅遊選擇。此次與阿提哈德航空擴大合作，是雙方夥伴關係的重要里程碑。透過彼此航網與哩程計畫的結合，COSMILE會員不僅能更靈活運用哩程，更可經由阿提哈德航空位於阿布達比的樞紐，延伸旅程至全球超過 120 個目的地。期待透過此次合作，提升COSMILE會員的權益與價值，未來也將持續與各航空夥伴深化合作，讓每一段旅程都能帶來更多便利及豐富的精彩體驗。

阿提哈德航空Etihad Guest董事總經理Mark Potter表示，阿提哈航空與星宇航空的每一步合作，都是為了讓會員在雙方航網間旅行時，享有更豐富的哩程回饋。如今，會員不僅能累積哩程，也能兌換哩程獎勵機票，進一步深化雙方合作關係，並為會員創造更多價值。即日起，Etihad Guest會員搭乘星宇航空航班，即可累積哩程，並將哩程用於兌換下一趟阿提哈德航空的旅程；星宇航空COSMILE會員亦可享有相同的雙向禮遇。這項簡單而明確的承諾，讓每一趟搭乘任一航空公司的航班，都能為會員帶來實質回饋。

此次合作涵蓋雙向哩程兌換及累積服務，星宇航空COSMILE會員可使用哩程兌換阿提哈德航空營運航班的酬賓機票，阿提哈德航空Etihad Guest會員亦可使用哩程兌換星宇航空營運航班的酬賓機票，兌換艙等包括頭等艙、商務艙以及經濟艙，提供雙方會員更多元的哩程運用及酬賓機票兌換選擇。此外，星宇航空COSMILE會員與阿提哈德航空Etihad Guest會員，皆可於搭乘符合資格的雙方實際營運航班時累積哩程，並依相關規定，申請哩程補登，讓雙方會員享有更靈活、便利的哩程累積與使用體驗。

星宇航空持續拓展 COSMILE 會員計畫的服務與合作版圖，提供COSMILE會員更多元的選項，近期亦開放會員購買哩程，增加哩程累積彈性，為旅客打造更完善的會員專屬體驗。

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