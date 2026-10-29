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燁聯11月盤價300系漲1,000元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

不銹鋼上游廠燁聯（9957）29日開出11月內銷盤價，304熱、冷軋不銹鋼每公噸調漲1,000元，316L附價及430系列產品則維持平盤。燁聯指出，半導體產業擴大資本支出，帶動不銹鋼市場需求增溫，加上國際油價、運輸成本及進口原料成本上升，促使鋼廠調整售價。

上市不銹鋼廠主管表示，燁聯此次再漲，能否帶動整體不銹鋼市場轉強，仍須觀察下游客戶接單及實際成交情況。

燁聯表示，近期不銹鋼市場受到半導體產業擴大資本支出帶動，需求動能持續增溫，尤其傳統製造業終端客戶回補庫存的態勢明顯轉強，為整體市場成交提供支撐。

另一方面，國際油價上漲，帶動海運、陸運及物流成本攀升，加重鋼廠產品運輸與營運負擔；近期新台幣匯率貶值幅度較大，雖有助於出口業者接單，同時推高鎳、鉻等進口原料的採購成本，使不銹鋼廠面臨成本壓力。

燁聯304系列自8月起連續四個月調漲，8月及9月各上漲1,500元，10月及11月各調高1,000元，累計每公噸漲幅達5,000元，反映上游鋼廠持續推動價格回升。

上市不銹鋼廠主管表示，目前國際行情呈現分歧，印尼304冷軋不銹鋼出口報價平均每公噸約2,112美元，較前周下跌18美元，顯示亞洲外銷市場尚未全面轉強。

展望第4季，不銹鋼市場有半導體投資、製造業補庫存及匯率成本支撐，但仍須面對中國大陸及印尼低價鋼品競爭，以及國際鎳價波動等挑戰，整體行情可望維持築底回穩格局，期待真正轉入強勁復甦，還是要看終端訂單與實際成交量是否持續增加。

燁聯 不銹鋼 半導體

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