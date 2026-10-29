因應一人居時代 台中七期現身「不分房的建築」創造室內多元可能

內政部資料顯示，台灣總人口數逐年減少，家戶數卻持續增加，平均每戶人口降至2.37人，一人家戶則突破400萬戶，占全台約四成。過去消費者重視房間數，而建設業者要控制總價被迫縮小坪數，讓生活更緊湊，「高坪效」就成為購屋評估中的重要指標。

一人居時代，個性與居住習慣不同，當年齡增長、興趣增加或成員改變時，住宅也要隨之跟進。單身時偏好開放空間；有了伴侶或寵物，則需要隱私分界；當小孩離巢，原有房間又能變換使命。業界指出，去客廳化、極簡生活等新趨勢應運而生，傳統隔間牆已難以滿足多變的居住需求。

綜覽台中市場，除毛胚交屋個案外，其餘皆採用傳統輕隔間，少了變化的彈性，且若未能在預售時購入並完成客變，就只能接受業者的標配格局。當與實際需求不符時，只能再聘室內設計師調整，甚至拆除牆面，造成額外費用及環保疑慮。

麗晨建設看見新趨勢居住型態，與其入住後拆牆，不如一開始就為未來預留彈性，讓格局隨著生活變化而調整。位於七期核心的「片片山閑」，以「無牆」為理念，誕生全台中唯一、用系統櫃牆取代部分隔間，打破空間框架，創造室內多元可能。

系統櫃牆整合分隔、收納與隱私機能，兼顧美感與實用性，可節省約10公分寬度，讓牆面同時也是家具，創造零虛坪，讓家保有更多變化的餘裕，不必一次定終身。

並主動強化隔音，在系統隔間牆背板內，安裝西卡隔音墊，消除隔音疑慮。在可移動的前提下，仍維持隱私與安靜。同時減少裝修拆除產生的廢料與耗損。

麗晨「片片山閑」充分發揮營造起家的底蘊，從工法、動線到空間規劃，都預先整合且獨具巧思。讓室內的「水區集中」，減少管線對空間配置的限制；另同時以「先地坪打底、再立輕隔間」的工序，在未來想改格局時，能縮短裝修時程並降低裝修費用。

麗晨建設表示，「片片山閑」讓家成為更貼近自我的動態系統。目前進入最後客變階段，隨著建案即將完工，特殊格局與實際空間配置也將陸續呈現，屆時將可親眼鑑賞。

系統櫃牆體實景照(AI優化生成)。圖／業者提供