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富邦媒：清晨配送需求待觀察 持續評估併購

中央社／ 台北29日電
富邦媒總經理谷元宏29日出席momo雙11記者會表示，各家電商物流服務各有特色，清晨配送是否能解決消費者需求待觀察。中央社
富邦媒總經理谷元宏29日出席momo雙11記者會表示，各家電商物流服務各有特色，清晨配送是否能解決消費者需求待觀察。中央社

酷澎近期強化清晨配送，富邦媒momo總經理谷元宏表示，各家電商物流服務各有特色，清晨配送是否能解決消費者需求仍待觀察。談到併購布局，他表示，富邦媒持續研究併購機會，只要具有綜效都不排除，並透露過去曾評估外送平台，但相關產業近年已有較大變化。

谷元宏今天出席momo雙11記者會，會後接受媒體訪問。因電商酷澎近期強化物流服務，部分地區會員晚間9時前購買指定商品，最快可於隔日上午7時前收到商品，被問到momo是否可能跟進清晨配送，谷元宏指出，每家電商業者都會發展各自物流特色，momo除了當日配送之外，還有隔日配送及超商取貨等方式，最終是由消費者依照使用情境選擇。

他表示，清晨配送是否符合消費者生活習慣有待觀察，例如沒有管理員的公寓如何收貨，或是有管理員的社區，是否願意在半夜收貨等，重點不在於清晨到貨，而是清晨配送究竟解決消費者什麼需求。

談到併購布局，谷元宏表示，富邦媒會尋找具綜效的併購機會，不排除任何可能。過去曾評估外送平台foodpanda，只是目前外送市場已出現較大變化，相關機會尚待觀察；他形容，併購案從評估到實際促成並不容易，「就像做試管嬰兒，要生不是很容易」。

富邦媒董事長蔡明忠今年5月股東會就曾透露，評估過併購外送平台，當時被問及是否為foodpanda台灣外送事業時並未正面回應，僅表示對方已「名花有主，不能講太多」；他當時指出，外送物流與電商具有綜效。

富邦媒 併購 酷澎 momo 雙11 電商

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