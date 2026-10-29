TLC日本授權簽約金第4季4.9億元入帳 明年拚更大歐美市場授權

TLC-KY（7924）執行長葉志鴻29日表示，旗下膝關節退化性關節炎新藥TLC599日本授權案，預計今年第4季收取約1,500萬美元（約新台幣4.9億元）款項；另一項術後長效止痛新藥TLC590則獲多家國際藥廠洽談授權，將以歐美市場為優先，力拚明年公司可正式轉虧為盈。

TLC 29日與日本臟器製藥（NZP）舉行TLC599合作典禮。雙方於10月5日宣布簽署日本獨家授權協議，合作推動TLC599在日本的臨床開發及商業化，授權合約總金額約2.03億美元（約新台幣66億元）。

葉志鴻會後受訪表示，考量日本稅務及會計認列安排，公司預計今年第4季收取約1,500萬美元，包括簽約金及其他授權相關款項，相關收入將依會計準則認列。

在臨床進度方面，葉志鴻指出，TLC599第二項三期臨床試驗已啟動收案，預計11月開始受試者給藥。這項試驗將同步在美國及日本進行，預計收納200名受試者，其中美國約170人、日本約30人，分別占85%及15%。

依目前規劃，試驗預計2027年中完成收案，最後一名受試者須追蹤六個月，因此預計2027年底至2028年初取得頂線數據（Top-line Data），並規劃2028年提出藥證申請。

葉志鴻表示，這項跨國臨床試驗設計已獲美國FDA及日本PMDA同意，目標是讓同一項試驗數據支持美日兩地藥證申請，降低日本單獨執行臨床試驗的風險。

TLC599採用公司自主研發的BioSeizer脂質技術，透過單次膝關節注射，讓藥物在局部持續釋放，延長疼痛控制時間。根據日本大型族群研究推估，日本40歲以上人口約有2,530萬人存在影像學上的膝關節退化性關節炎，其中約800萬人出現疼痛等症狀。

日本臟器製藥社長小西崇文表示，將運用公司在骨科及疼痛治療領域累積的經驗，以及日本醫療通路網絡，協助TLC599推進臨床開發及未來商業化。

除TLC599外，葉志鴻透露，旗下術後長效止痛新藥TLC590日前公布第三期臨床試驗成果後，已吸引多家國際藥廠洽談授權，部分業者希望取得全球權利，也有業者對美國或歐洲市場感興趣。

葉志鴻指出，公司目前傾向優先洽談歐美市場授權，並考慮將日本及中國大陸市場分開處理，以保留不同區域的商業合作彈性。他認為，TLC590的歐美市場授權洽談進度有機會比TLC599在歐美市場的授權更快，但最終仍取決於合作條件。

在新產品布局方面，TLC正開發每月施打一次的GLP-1長效注射劑，預計2027年進入臨床試驗；另一項in vivo CAR-T研發計畫已選定標的，正與法規單位溝通臨床前研究要求，初步規劃2027年底左右推進人體試驗申請。

葉志鴻表示，公司將持續推動TLC599及TLC590的國際授權與商業化，同時布局GLP-1及in vivo CAR-T等新產品，擴充後續研發項目。