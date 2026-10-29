陽明董座蔡豐明：航運業面臨中東局勢、減碳轉型挑戰 力推產業升級

中華民國輪船商業同業公會全國聯合會主席、陽明海運（2609）董事長蔡豐明29日表示，2026年航運市場持續受到中東局勢、主要航道安全及國際貿易政策變化影響，加上船舶運力調度、航線安排與國際減碳規範等挑戰，航運業需要政府在政策、制度及資源整合上提供支持，協助業者提升營運效能與國際競爭力。

蔡豐明在中華民國輪船商業同業公會全國聯合會第13屆第3次會員代表大會致詞指出，感謝交通部及航港局支持業界建言，研提「航運產業升級方案（115至118年）」，從綠色轉型、智慧創新、人才培育及產業生態系四大面向，規劃17項執行策略、48項具體行動方案，投入24.5億元經費，協助航運產業升級轉型。

蔡豐明表示，台灣四面環海，重要民生物資仰賴海運運送，面對國際情勢變化、全球供應鏈調整及淨零轉型，政府與業界需要深化合作，並持續聽取航商意見，將產業建言轉化為具體政策，為國輪航商建立更穩健、長遠的發展基礎。

在人才培育方面，蔡豐明肯定航港局推動「海員新星培育計畫」，透過就學補助及就業銜接，協助航商培育船員、補充營運人力，也讓青年投入海事職涯，兼顧產業人力需求與企業社會責任。

此外，航港局持續精進國輪管理制度，強化船舶安全、風險管理及國際規範接軌。蔡豐明指出，面對國際海事安全及環保要求日益提高，政府與業界應持續合作，提升船舶管理效能及國輪國際競爭力。

蔡豐明也在大會中宣布，公會再度獲得內政部115年度工商自由職業團體績效評鑑優等，為航運產業相關公會唯一獲此殊榮。公會歷年已五度獲評優等，並於105年及112年兩度獲得特優。他感謝各會員公會長期支持，表示未來將持續維護同業權益、強化會務服務，與政府及產業攜手推動台灣航運永續發展。