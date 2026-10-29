台灣金聯與華南銀行共推續建資金承諾 確保建案資金不斷鏈

台灣金聯與華南銀行簽署「續建資金承諾業務合作意向書」，透過跨業結盟合作，首創將「續建資金承諾」納入銀行建築融資與信託監管架構中，提供額度最高達營造成本三成、每一個案最高3億元的預備資金，希望從源頭阻斷中小型建商資金斷鏈後，造成的爛尾樓或都更孤兒等風險，確保建案順利完工，以維持房市穩定，並創造消費者預售屋保障、地主權益及銀行金融債權均可獲得保全三贏局面。

這是繼日前與合作金庫銀行簽署後，第二家公股銀行與台灣金聯跨業結盟合作，也是台灣金聯成功與八大公股銀行共同推動包租代管、安養信託跨業合作後，再度推出的重量級創新金融跨業合作模式。

宮文萍表示，為預防中小型建商因營建成本上漲，或預售狀況不如預期，以致發生資金不足的情況，台灣金聯再次展現公股機構的政策擔當，結合公股銀行共推續建資金承諾合作機制，提供建案預備資金，協助建商因應工料雙漲、預算超支等資金風險，讓建案能順利完工交屋，降低爛尾樓或都更孤兒所衍生之社會成本與爭議，進而維護社會安定，同時強化台灣金聯在不動產金融及都市更新領域之政策角色功能。

宮文萍認為，現行市場上建商與建經公司約定之續建機制，往往因資金籌措不易，或停工過久影響工程品質與安全等因素，無法落實，不僅重創建商，更波及地主、預售屋消費者及融資銀行的債權安全，影響層面相當廣泛，因此，台灣金聯結合華南銀行共同推出續建資金承諾業務，核心價值在於「預防性介入」與「維持建商資金不斷鏈」，以補中小型建商在建案興建過程中資金不足，工程無以為繼之困難，相當於為建案架設了資金安全網，確保順利完工。