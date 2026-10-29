快訊

姆巴佩迷因風潮禁不了！球王梅西也曾「傷害中國情感」

中選會出包！候選人爆個資外洩 游盈隆鞠躬致歉：32個IP曾進入

AI發展太快恐失控？秦永沛揭台積電四大隱憂 最怕工程師喪失判斷力

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣金聯與華南銀行共推續建資金承諾 確保建案資金不斷鏈

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍（左一）29日與華南銀行總經理黃俊智簽署《續建資金承諾業務合作意向書》，建商向合作銀行申請建築融資時，即可向台灣金聯申請續建資金承諾，可確保建案順利完工，避免爛尾樓發生。圖／台灣金聯公司提供
台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍（左一）29日與華南銀行總經理黃俊智簽署《續建資金承諾業務合作意向書》，建商向合作銀行申請建築融資時，即可向台灣金聯申請續建資金承諾，可確保建案順利完工，避免爛尾樓發生。圖／台灣金聯公司提供

台灣金聯華南銀行簽署「續建資金承諾業務合作意向書」，透過跨業結盟合作，首創將「續建資金承諾」納入銀行建築融資與信託監管架構中，提供額度最高達營造成本三成、每一個案最高3億元的預備資金，希望從源頭阻斷中小型建商資金斷鏈後，造成的爛尾樓或都更孤兒等風險，確保建案順利完工，以維持房市穩定，並創造消費者預售屋保障、地主權益及銀行金融債權均可獲得保全三贏局面。

這是繼日前與合作金庫銀行簽署後，第二家公股銀行與台灣金聯跨業結盟合作，也是台灣金聯成功與八大公股銀行共同推動包租代管、安養信託跨業合作後，再度推出的重量級創新金融跨業合作模式。

宮文萍表示，為預防中小型建商因營建成本上漲，或預售狀況不如預期，以致發生資金不足的情況，台灣金聯再次展現公股機構的政策擔當，結合公股銀行共推續建資金承諾合作機制，提供建案預備資金，協助建商因應工料雙漲、預算超支等資金風險，讓建案能順利完工交屋，降低爛尾樓或都更孤兒所衍生之社會成本與爭議，進而維護社會安定，同時強化台灣金聯在不動產金融及都市更新領域之政策角色功能。

宮文萍認為，現行市場上建商與建經公司約定之續建機制，往往因資金籌措不易，或停工過久影響工程品質與安全等因素，無法落實，不僅重創建商，更波及地主、預售屋消費者及融資銀行的債權安全，影響層面相當廣泛，因此，台灣金聯結合華南銀行共同推出續建資金承諾業務，核心價值在於「預防性介入」與「維持建商資金不斷鏈」，以補中小型建商在建案興建過程中資金不足，工程無以為繼之困難，相當於為建案架設了資金安全網，確保順利完工。

華南銀行 台灣金聯 建案 爛尾樓 建商 信託 房市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國銀不動產逾放警報響起 銀行圈：短期難改善

土銀進軍財管2.0正式開辦高資產業務 高資產客戶專屬保險問世

聚恆科技與銀行團簽署10.5億元聯貸合約 深化綠能布局

新光人壽推動普惠金融、防詐宣導有成 金管會頒「金融教育貢獻獎」

相關新聞

南緯法說會／雲南新廠稼動率達八成 金鼎科新增半導體客戶搶新商機

南緯（1467）29日表示，中國雲南河口成衣新廠已於第2季投產，目前設有五條生產線，稼動率達七至八成，未來將逐步承接原有江蘇鹽城廠產能；另一方面，旗下金鼎科（6832）今年新增少量半導體客戶，晶圓切割相關材料已開始實際應用，成為集團拓展新事業的重要進展。

TLC日本授權簽約金第4季4.9億元入帳 明年拚更大歐美市場授權

TLC-KY（7924）執行長葉志鴻29日表示，旗下膝關節退化性關節炎新藥TLC599日本授權案，預計今年第4季收取約1,500萬美元（約新台幣4.9億元）款項；另一項術後長效止痛新藥TLC590則獲多家國際藥廠洽談授權，將以歐美市場為優先，力拚明年公司可正式轉虧為盈。

陽明董座蔡豐明：航運業面臨中東局勢、減碳轉型挑戰 力推產業升級

中華民國輪船商業同業公會全國聯合會主席、陽明海運（2609）董事長蔡豐明29日表示，2026年航運市場持續受到中東局勢、主要航道安全及國際貿易政策變化影響，加上船舶運力調度、航線安排與國際減碳規範等挑戰，航運業需要政府在政策、制度及資源整合上提供支持，協助業者提升營運效能與國際競爭力。

台灣金聯與華南銀行共推續建資金承諾 確保建案資金不斷鏈

台灣金聯與公股銀行共推續建資金承諾合作機制再下一城，29日與華南銀行簽署「續建資金承諾業務合作意向書」，雙方將透過跨業結盟合作，首創將「續建資金承諾」納入銀行建築融資與信託監管架構中，提供額度最高達營造成本三成、每一個案最高3億元的預備資金，希望從源頭阻斷中小型建商資金斷鏈後，造成的爛尾樓或都更孤兒等風險，確保建案順利完工，以維持房市穩定，並創造消費者預售屋保障、地主權益及銀行金融債權均可獲得保全之三贏局面。

「內科綠運輸通勤日」LINE GO 智慧多元共享移動服務

內湖科技園區匯聚超過6,000家企業，通勤需求龐大，如何提升尖峰時段交通效率、降低個人通勤負擔，成為綠色交通發展的重要課題。LINE GO配合台北市政府交通局及社團法人內湖科技園區發展協會推動「2026內科綠運輸通勤日」，導入智慧揪團工具「揪好搭」，並結合計程車、共享汽車及共享機車等服務，活動期間累計近400人次參與，盼透過科技媒合共乘需求，提升通勤便利性與運具使用效率。

股市熱潮工程師賺更大？竹北200億元大案「50坪賣最好」單價衝破百萬

股市熱潮下，竹科工程師買房更有底氣，竹北新案大坪數住宅反而賣得最好。大陸建設首度插旗新竹，推出竹北案「大陸時華」，一推出隨即創下新竹最高單價，據悉，高樓層更突破單價百萬元，且更令人意外的是，大坪數50坪反而銷售最好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。