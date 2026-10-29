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台灣金聯與華南銀行共推續建資金承諾 確保建案資金不斷鏈

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍（左一）29日與華南銀行總經理黃俊智簽署《續建資金承諾業務合作意向書》，建商向合作銀行申請建築融資時，即可向台灣金聯申請續建資金承諾，可確保建案順利完工，避免爛尾樓發生。圖／台灣金聯公司提供
台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍（左一）29日與華南銀行總經理黃俊智簽署《續建資金承諾業務合作意向書》，建商向合作銀行申請建築融資時，即可向台灣金聯申請續建資金承諾，可確保建案順利完工，避免爛尾樓發生。圖／台灣金聯公司提供

台灣金聯與公股銀行共推續建資金承諾合作機制再下一城，29日與華南銀行簽署「續建資金承諾業務合作意向書」，雙方將透過跨業結盟合作，首創將「續建資金承諾」納入銀行建築融資與信託監管架構中，提供額度最高達營造成本三成、每一個案最高3億元的預備資金，希望從源頭阻斷中小型建商資金斷鏈後，造成的爛尾樓或都更孤兒等風險，確保建案順利完工，以維持房市穩定，並創造消費者預售屋保障、地主權益及銀行金融債權均可獲得保全之三贏局面。

簽署儀式由台灣金聯董事長宮文萍與華南銀行總經理黃俊智代表共同出席，並在雙方主管及同仁見證下完成簽署。這是繼日前與合作金庫銀行簽署後，第二家公股銀行與台灣金聯跨業結盟合作，也是台灣金聯成功與八大公股銀行共同推動包租代管、安養信託跨業合作後，再度推出的重量級創新金融跨業合作模式。

宮文萍表示，為預防中小型建商因營建成本上漲，或預售狀況不如預期，以致發生資金不足的情況，台灣金聯再次展現公股機構的政策擔當，結合公股銀行共推續建資金承諾合作機制，提供建案預備資金，協助建商因應工料雙漲、預算超支等資金風險，讓建案能順利完工交屋，降低爛尾樓或都更孤兒所衍生之社會成本與爭議，進而維護社會安定，同時強化台灣金聯在不動產金融及都市更新領域政策角色功能。

宮文萍認為，現行市場上建商與建經公司約定續建機制，往往因資金籌措不易，或停工過久影響工程品質與安全等因素，無法落實，不僅重創建商，更波及地主、預售屋消費者及融資銀行的債權安全，影響層面相當廣泛，因此，台灣金聯結合華南銀行共同推出續建資金承諾業務，核心價值在於「預防性介入」與「維持建商資金不斷鏈」，以補中小型建商在建案興建過程中資金不足，工程無以為繼之困難，相當於為建案架設了資金安全網，確保順利完工。

宮文萍強調，台灣金聯「續建資金承諾」與傳統續建機制最大不同之處，在於屬預防性早期介入，建商向銀行申請建築融資時，即可向台灣金聯申請續建資金承諾，額度以營造成本之三成，每一個案以不超過3億元為上限，若在建築過程中，確實因財務資金產生缺口，可於承諾額度範圍內，申請台灣金聯撥付續建資金，不需等到已停工達三個月才能啟動續建機制，導致停工期間影響工程安全與品質，甚至因而積欠大筆工程款，進而衍生債權與法律糾紛，從而影響續建工程之進行。

宮文萍表示，台灣金聯與華南銀行強強聯手，共同推動續建資金承諾業務，將預先於建築融資的信託契約中明文規範，一旦啟動撥付，資金將直接進入由華南銀行監管的信託專戶，採行嚴格的專款專用實質審查，確保所有資金融通全數投向工程款支付，建商仍保有建案的主導權，且對於都更、危老及合建案將可提高地主的信心，提升整合速度，對於預售消費者也可增強信任，促進建案預售，以期建案能順利完工，確保地主、預售戶權益。

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