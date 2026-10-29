櫃買中心再添戰力 首檔核子醫學公司 吉晟生年底將掛牌

吉晟生（7762）28日宣布，通過財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃申請，預計於今年12月底掛牌上櫃。

吉晟生為國內專業核醫藥物研發及製造業者，長期深耕放射性診斷與治療藥物領域，以精準醫療及核醫新藥為發展主軸，積極布局神經退化性疾病、癌症診斷及核醫精準治療市場。

吉晟生成立於2011年，為台灣首家設置迴旋加速器並通過PIC/S GMP認證之民營核醫藥廠，具備從放射性核種選擇、合成、純化、製劑至無菌針劑生產的完整技術能力。目前已取得吉晟氟去氧葡萄糖「氟-18」注射劑（FDG）、腦立晰注射劑（FBB）、吉晟「氟-18」氟化鈉注射劑（NaF）及吉晟碘化鈉131I膠囊等藥證，並持續投入新世代神經及腫瘤診療核醫藥物開發。

吉晟生也是國內第一家公開發行、興櫃掛牌交易的核醫藥專業研發製造公司。

核醫藥物具有半衰期短、無法長時間儲存的產業特性，從製造、品質檢驗、運輸至醫療院所實際使用均須精準銜接，形成較高的技術及營運門檻。

吉晟生及子公司目前已於北、中、南、東四區建置專屬核醫藥品運輸車隊，每日穩定供應全臺各縣市核醫藥品，為國內少數具備全臺核醫藥品配送及準時彈性送達能力的核醫藥品製造業者。

為擴大產能與提升供應效率，吉晟生已完成收購禮曼生技100%股權，成為國內首家擁有兩座PIC/S GMP核醫藥物製劑工廠的業者。

此外，公司正於苗栗建置第三座核醫藥廠，選用IBA IKON 30 MeV可變能量迴旋加速器，並布局治療性核醫藥物等新產品，進一步提升多核種製程開發、新藥研發及委託製造量能，強化新藥研發與委託製造能力。

營運方面，吉晟生技2025年營收達2.22億元，年增約69.9%，稅後淨利2,490萬元，年增約71.6%；2026年上半年營收1.28億元，淨利約1,296萬元。隨著新一代阿茲海默氏症抗體治療藥在台灣上市後對腦立晰注射劑（FBB）需求的增加，以及CDMO、CMO及ARC等新業務的展開，可望持續挹注營運動能。

展望未來，吉晟生技將持續擴大核醫藥物產能、多核種製造及新藥研發布局，並深化國際藥廠合作，完善國內醫用放射性同位素與核醫藥物供應鏈，提升長期競爭力。