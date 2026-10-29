「內科綠運輸通勤日」LINE GO 智慧多元共享移動服務

內湖科技園區匯聚超過6,000家企業，通勤需求龐大，如何提升尖峰時段交通效率、降低個人通勤負擔，成為綠色交通發展的重要課題。LINE GO配合台北市政府交通局及社團法人內湖科技園區發展協會推動「2026內科綠運輸通勤日」，導入智慧揪團工具「揪好搭」，並結合計程車、共享汽車及共享機車等服務，活動期間累計近400人次參與，盼透過科技媒合共乘需求，提升通勤便利性與運具使用效率。

LINE GO表示，內科通勤族即使搭乘捷運或公車抵達交通節點，仍可能面臨最後一哩路的接駁需求。為提供更具彈性的點對點移動選擇，此次活動除推出「揪好搭」智慧揪團服務，也搭配LINE GO TAXI、共享汽車及共享機車限時優惠，降低民眾體驗多元運具的門檻。

從活動數據觀察，共享汽車優惠券使用率達33%，顯示點對點移動仍有一定需求；「揪好搭」則以同公司員工上下班共乘，以及減少多次轉乘的通勤情境為主。LINE GO認為，當替代運具具備足夠便利性，透過數位工具媒合相近路線及時段的通勤需求，有機會將分散的個人移動轉化為共享行程，也可作為企業規劃員工通勤方案的參考。

LINE GO今年4月推出「揪好搭」，從校園試營運逐步拓展至企業通勤場域，目前累積近1萬5,000名用戶。透過媒合同路線、相近時段的搭乘需求，讓有共乘需求的民眾更容易找到同行者，擴大共享移動服務的應用範圍。

LINE GO技術長黃佩恩表示，從校園到企業，LINE GO持續探索數位科技在不同移動場景的應用，透過降低使用門檻，讓「揪好搭」等服務有效串聯人與人之間的移動需求，讓共乘與共享更容易落實，推動Social MaaS從創新概念融入日常生活。

LINE GO指出，綠色通勤需要政府、企業與移動平台共同合作，此次活動結合企業宣導、數位揪團及多元交通優惠，探索共享移動在企業通勤場域的應用。未來將持續拓展相關服務，並與政府及產業夥伴合作，推動城市交通朝智慧化、共享化及永續化發展。