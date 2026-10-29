巴基斯坦突撤台灣航空禁飛令 政院：尊重業者考量安全、時間與成本

巴基斯坦領空政策急轉彎，先前傳出以「一個中國」政策為由，拒絕台灣航空公司飛越其領空，隨後又允許華航（2610）、長榮航空（2618）於10月28日至明年3月27日期間使用該國領空。對此，行政院發言人李慧芝今（29）日表示，國安及外交等相關單位均掌握情勢，並強調中華民國台灣與中華人民共和國是不同的政治實體，這是客觀事實，也代表目前的現狀。

李慧芝指出，有關相關情勢，國安單位及外交部等相關組織都有掌握。航路問題除了涉及中國方面的規範，也牽涉現實上的政治衝突，包括飛航及歷史因素，以及交通運輸是否遭到政治化、武器化等問題。

她表示，政府尊重航空業者基於飛航安全、時間及成本等因素，評估最適合的航路規劃。交通部及相關單位也會持續與業者保持聯繫，提供必要協助。

根據外媒報導，巴基斯坦日前以「一個中國」政策為由，拒絕台灣航空公司使用其領空，成為全球第一個採取此類措施的國家。不過，相關消息披露數小時後，巴基斯坦民航局政策轉彎，允許華航及長榮航空於10月28日至明年3月27日期間使用該國領空。

交通部民航局副局長林俊良表示，航空公司平時即會依相關規定及飛航安全考量規劃航路，並視飛航時間、旅客人數等因素調整營運安排。目前交通部、外交部及民航局等單位，均透過民航局與航空業者保持密切聯繫，掌握相關情勢及航路動態。

針對巴基斯坦開放領空的時間限制，林俊良指出，國際航路安排有其作業機制，部分航路會依年度或特定期間提出申請及調整，相關單位將持續與業者保持聯繫，掌握後續發展。

林俊良強調，航路規劃仍須以飛航安全為重要考量，航空公司將依實際情況評估適當航路，民航局也會持續與業者溝通，協助掌握相關動態。