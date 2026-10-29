股市熱潮工程師賺更大？竹北200億元大案「50坪賣最好」單價衝破百萬

股市熱潮下，竹科工程師買房更有底氣，竹北新案大坪數住宅反而賣得最好。大陸建設首度插旗新竹，推出竹北案「大陸時華」，一推出隨即創下新竹最高單價，據悉，高樓層更突破單價百萬元，且更令人意外的是，大坪數50坪反而銷售最好。

負責代銷的新聯陽表示，受惠科技業高收入族群換屋需求，加上近期股市熱潮帶來的財富效應，該案自5月分階段銷售以來，全案已售約五成，其中又以50坪產品最為搶手，即使總價突破4,000萬元豪宅門檻，仍吸引不少買方出手，買盤更有高達六成是工程師。

新聯陽表示，「大陸時華」購屋客具有高度地緣性，以竹科工程師為最大宗，占比約六成，其餘則包括自營商、醫師等高收入族群，多數以自住、換屋需求為主。

新聯陽表示，尤其竹北近年新推建案多以中小坪數為主，50坪以上產品相對稀有，加上區域內鮮少有品牌建商推出大型住宅案，吸引不少原本就在竹北生活的換屋族。

值得注意的是，該案目前以50坪產品銷售表現最好，尤其高樓層景觀戶更受青睞。新聯陽指出，50坪產品每層僅規劃兩戶，高樓層供給僅約20餘戶，具有稀缺性，目前50坪房型剩餘戶數已降至個位數，顯示高資產族群對於大坪數住宅仍有一定需求。

至於近期股市熱絡是否帶動買氣，新聯陽表示，確實觀察到股市財富效應外溢至房市，部分科技業人士因持有股票資產，隨著股市上漲、資產增值，進一步提高換屋意願與購屋能力，尤其具備地段、品牌及景觀條件的住宅，較容易吸引高資產買方。

新聯陽表示，「大陸時華」目前含車位總價約3,500萬至6,000萬元，但全案僅約三成戶別總價超過4,000萬元，20樓以下多數產品仍可控制在4,000萬元以內。

根據樂居網站實價登錄資料，截至10月初已揭露169戶成交資訊，平均成交單價約91.3萬元，隨著10月16日開放21樓以上高樓層銷售，據悉，26樓以上景觀戶已出現每坪突破百萬元的成交紀錄，預計11月揭露。

新聯陽指出，新竹風勢較強，購屋客對住宅座向相當重視，尤其偏好朝南戶別。「大陸時華」基地四面臨路，搭配不同座向與景觀條件，也成為換屋客選擇的重要考量。

「大陸時華」位於竹北光明六路、遠百旁，並找來國際建築設計團隊ACPV操刀，規劃30層雙塔建築，住宅坪數37至51坪，均為三房格局，並配置約800坪公共休閒設施，包括室內溫水泳池、三溫暖、芳療按摩室，另有Home Spa空間童遊戲區、運動瑜伽空間及全日餐廳，涵蓋運動、休憩與社交等不同生活需求。

大陸建設表示，首度進軍新竹，主要看好半導體與AI產業發展帶來的高階人才居住需求，產品規劃以科技專業人士及家庭換屋為主要客群。

「大陸時華」建築示意圖。圖／業者提供

「大陸時華」樣品屋找來國內設計師楊宜芳操刀。圖／業者提供

「大陸時華」樣品屋找來建築設計團隊ACPV操刀。圖／業者提供

「大陸時華」樣品屋找來建築設計團隊ACPV操刀。圖／業者提供