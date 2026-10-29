快訊

美前議員示警：AI競賽恐促習近平奪台 拿台積電挾持全球

75歲王文洋跌倒骨折！小腿愈來愈細恐是肌肉流失 熟齡族4招防跌

吃到麥當勞「生肉漢堡」！民眾吐瀉掛急診只賠4000元 業者聲明致歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

股市熱潮工程師賺更大？竹北200億元大案「50坪賣最好」單價衝破百萬

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
「大陸時華」樣品屋找來國內設計師楊宜芳操刀。圖／業者提供
「大陸時華」樣品屋找來國內設計師楊宜芳操刀。圖／業者提供

股市熱潮下，竹科工程師買房更有底氣，竹北新案大坪數住宅反而賣得最好。大陸建設首度插旗新竹，推出竹北案「大陸時華」，一推出隨即創下新竹最高單價，據悉，高樓層更突破單價百萬元，且更令人意外的是，大坪數50坪反而銷售最好。

負責代銷的新聯陽表示，受惠科技業高收入族群換屋需求，加上近期股市熱潮帶來的財富效應，該案自5月分階段銷售以來，全案已售約五成，其中又以50坪產品最為搶手，即使總價突破4,000萬元豪宅門檻，仍吸引不少買方出手，買盤更有高達六成是工程師。

新聯陽表示，「大陸時華」購屋客具有高度地緣性，以竹科工程師為最大宗，占比約六成，其餘則包括自營商、醫師等高收入族群，多數以自住、換屋需求為主。

新聯陽表示，尤其竹北近年新推建案多以中小坪數為主，50坪以上產品相對稀有，加上區域內鮮少有品牌建商推出大型住宅案，吸引不少原本就在竹北生活的換屋族。

值得注意的是，該案目前以50坪產品銷售表現最好，尤其高樓層景觀戶更受青睞。新聯陽指出，50坪產品每層僅規劃兩戶，高樓層供給僅約20餘戶，具有稀缺性，目前50坪房型剩餘戶數已降至個位數，顯示高資產族群對於大坪數住宅仍有一定需求。

至於近期股市熱絡是否帶動買氣，新聯陽表示，確實觀察到股市財富效應外溢至房市，部分科技業人士因持有股票資產，隨著股市上漲、資產增值，進一步提高換屋意願與購屋能力，尤其具備地段、品牌及景觀條件的住宅，較容易吸引高資產買方。

新聯陽表示，「大陸時華」目前含車位總價約3,500萬至6,000萬元，但全案僅約三成戶別總價超過4,000萬元，20樓以下多數產品仍可控制在4,000萬元以內。

根據樂居網站實價登錄資料，截至10月初已揭露169戶成交資訊，平均成交單價約91.3萬元，隨著10月16日開放21樓以上高樓層銷售，據悉，26樓以上景觀戶已出現每坪突破百萬元的成交紀錄，預計11月揭露。

新聯陽指出，新竹風勢較強，購屋客對住宅座向相當重視，尤其偏好朝南戶別。「大陸時華」基地四面臨路，搭配不同座向與景觀條件，也成為換屋客選擇的重要考量。

「大陸時華」位於竹北光明六路、遠百旁，並找來國際建築設計團隊ACPV操刀，規劃30層雙塔建築，住宅坪數37至51坪，均為三房格局，並配置約800坪公共休閒設施，包括室內溫水泳池、三溫暖、芳療按摩室，另有Home Spa空間童遊戲區、運動瑜伽空間及全日餐廳，涵蓋運動、休憩與社交等不同生活需求。

大陸建設表示，首度進軍新竹，主要看好半導體與AI產業發展帶來的高階人才居住需求，產品規劃以科技專業人士及家庭換屋為主要客群。

「大陸時華」建築示意圖。圖／業者提供
「大陸時華」建築示意圖。圖／業者提供

「大陸時華」樣品屋找來國內設計師楊宜芳操刀。圖／業者提供
「大陸時華」樣品屋找來國內設計師楊宜芳操刀。圖／業者提供

「大陸時華」樣品屋找來建築設計團隊ACPV操刀。圖／業者提供
「大陸時華」樣品屋找來建築設計團隊ACPV操刀。圖／業者提供

「大陸時華」樣品屋找來建築設計團隊ACPV操刀。圖／業者提供
「大陸時華」樣品屋找來建築設計團隊ACPV操刀。圖／業者提供

「大陸時華」接待中心。圖／業者提供
「大陸時華」接待中心。圖／業者提供

竹北 元大 工程師 竹科 買房

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

睽違3年再賣一戶！ 松濤苑5樓戶售出

台南這區新案直逼7字頭 國城董座喊房市「星火燎原」明年全面回溫

住宅結構大洗牌！透天申貸占比創新低、電梯大廈近7成

高雄租屋熱區曝！三民區連四年奪冠 這區直衝第二

相關新聞

油電不補貼會怎樣？龔明鑫警告通膨破3％ 中油年底恐虧1,257億

龔明鑫警告，若油電價格完全反映國際能源漲幅，台灣CPI年增率將超過3%；中油年底累計虧損恐達1,257億元。

高齡海嘯掀起需求熱 新人物理治療師月薪衝破5萬

醫護缺工問題依舊未解，根據衛福部統計，今年7月全台領證護理人員實際執業率僅6成2，且今年1月至7月，護理執業人數更減少827人。隨著台灣邁入超高齡社會，醫療與照護需求持續擴大，醫療產業面臨的挑戰不只是第一線醫護人力不足，也包括如何滿足高齡者的復原、功能維持與長期照護需求。

股市熱潮工程師賺更大？竹北200億元大案「50坪賣最好」單價衝破百萬

股市熱潮下，竹科工程師買房更有底氣，竹北新案大坪數住宅反而賣得最好。大陸建設首度插旗新竹，推出竹北案「大陸時華」，一推出隨即創下新竹最高單價，據悉，高樓層更突破單價百萬元，且更令人意外的是，大坪數50坪反而銷售最好。

耐特半導體材料占比逼近兩成 IC Tray、BBU 添成長動能

高性能複合材料廠耐特（8058）董事長陳勲森今（29）日表示，IC承載盤（IC Tray）材料今年下半年成長迅速，明年可望延續成長；隨晶圓代工大廠持續擴廠，半導體載具需求同步增加，公司也積極開發備援電池模組（BBU）材料，擴大高階應用布局。

房市冷卻撿不到便宜？北北桃最低價預售曝 單價竟全面墊高

住展雜誌彙整北北桃2026年已公開住宅類新案，截至10月實價揭露的最低單價預售屋資訊，分別為台北市北投區行義路地段的「天母蒔麗」、新北市三峽區白雞地區的「文傑愛樂」，與桃園市楊梅區鄰近富岡的「翊翔晴家」，單價各是92.9萬元、33.2萬元、23萬元。

為何北北桃低價案門檻走高？住展：蛋殼區遭棄守

住展雜誌彙整北北桃2026年已公開住宅類新案，比起去年最低價，今年明顯升高，去年北北桃推出新案的最低單價，北市為士林區社子地帶「漢皇韶光」75.4萬元、新北市為金山區「合唐焞晶」29.3萬元、桃園市觀音區市區附近的「豐僑上璟-豐璟」19.3萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。