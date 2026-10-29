統一愛．Sharing 聖誕點燈11月20日登場 周湯豪、婁峻碩北高開唱

年底聖誕商機升溫，統一集團年度「愛．Sharing」聖誕慶典將於11月20日登場，今年以捷克首都布拉格為主題城市，結合14米高聖誕樹、主題燈光秀及雪兒秀，串聯高雄夢時代、統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA及集團各通路，打造跨通路節慶活動，並邀請藝人周湯豪、婁峻碩分別在台北及高雄演出，搶攻年底節慶人潮與消費商機。

統一集團自2016年起舉辦「愛．Sharing」，每年選定不同城市作為聖誕主題，從巴黎、威尼斯等歐洲城市汲取設計靈感，今年則以布拉格為主軸，融合哥德式、巴洛克及新藝術風格，透過燈飾與大型裝置呈現城市特色。

今年聖誕主樹「Purple Wish」以布拉格立體主義建築為設計靈感，結合波希米亞水晶及天文鐘元素，運用幾何切面與光影變化，打造具有歐洲古城風格的聖誕景觀。

台北方面，統一時代百貨台北店夢廣場將以查理大橋、維巴庭園及慕夏藝術為主題，規劃多處聖誕燈區與裝置，並結合旋轉咖啡座、生命之泉及星河燈飾等元素，營造布拉格街景氛圍。DREAM PLAZA前則設置「卡夫卡的第七間房」，延伸布拉格的文學與藝術特色。

高雄夢時代則以波希米亞風情為主軸，規劃「布拉格加冕之路」、「舞動布拉格」、「布拉格花語秘境」及「黃金交響曲」等主題裝置，結合藝術線條、花園景觀與燈光效果，打造不同於台北場域的聖誕體驗。

統一集團表示，2026年「愛．Sharing」將於11月20日晚間6時正式點燈，現場除14米高聖誕樹外，也將推出Purple Wish主題燈光秀及雪兒秀。點燈活動邀請周湯豪於統一時代百貨台北店演出、婁峻碩於高雄夢時代登台，透過節慶燈飾與藝人表演，吸引民眾走入商場，帶動年底消費及聚客效益。