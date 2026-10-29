雄獅全球鐵道旅遊營收突破10億元 攜臺鐵推新行程搶國旅商機

雄獅（2731）持續擴大鐵道旅遊布局，今年全球觀光鐵道產品營收已突破10億元，其中國內鐵道旅遊前五月營收年增兩成。看好台灣環島鐵路串聯全台242個車站的旅遊商機，雄獅攜手臺鐵推出「臺鐵假期」，29日中午12時正式開賣，擴大多站點出發模式，並搭配11月ITF台灣國際旅展推出優惠，指定觀光列車團體行程最高現折1,500元，搶攻國旅市場。

透過此次與臺鐵合作，雄獅將鐵道旅遊從觀光列車延伸至一般鐵路運輸及全台住宿、在地旅遊商品，進一步擴大國內鐵道旅遊市場布局。

雄獅表示，「臺鐵假期」以「全台出發玩全台」為核心，突破過去國內旅遊集中北、中、南主要城市出發的模式，將出發站點擴大至桃園、新竹、嘉義、台南等地，讓旅客可就近搭車，降低跨縣市集合的交通負擔。

此外，新產品導入「分頭出發、當地集合」模式，旅客可從不同車站搭乘指定班次，抵達目的地後再集結成團，減少長途接駁時間，提高鐵道旅遊便利性，藉此擴大不同地區客群。

在產品規劃方面，雄獅鎖定團體、家庭及個人旅遊需求，推出團體行程、自由行及交通套票等商品。其中，「山嵐GAYA潮渡假二日」每人11,800元起、「環島栩悅號藍皮5日」34,900元起、「福森阿里山賓館二日」15,500元起，主打觀光列車結合特色住宿與深度旅遊體驗。

自由行商品則結合鐵道交通、住宿及租車服務，包括「花蓮星級飯店自選」1,493元起、「台東親子住宿自選」1,943元起；「台北圓山2日自由行」台中出發優惠77折，每人2,860元起，並加贈入房禮。

針對偏好自行安排行程的旅客，雄獅也推出台東和運租機車自駕1,420元起、花蓮格上租車2,092元起等商品；觀光列車交通套票則有山嵐號單程4,362元起、藍皮解憂號單趟1,585元起，擴大鐵道旅遊產品選擇。

配合首波開賣，雄獅官網及APP推出團體、自由行及票券折扣碼，每周四透過雄獅APP訂購指定鐵道團體行程，單筆滿2萬元現折500元，特定行程刷富邦信用卡再折500元，指定觀光列車團體行程最高折1,500元。

此外，11月6日至9日ITF旅展期間，現場購買山嵐號、海風號等限定團體行程，每人折800元，指定觀光列車團體行程刷富邦信用卡另可現折500元。雄獅會員於10月29日至11月18日期間下單滿額，還可參加千元雄獅幣抽獎，並享指定二日遊折300元、三日遊折500元等優惠。