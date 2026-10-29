耐特半導體材料占比逼近兩成 IC Tray、BBU 添成長動能

高性能複合材料廠耐特（8058）董事長陳勲森今（29）日表示，IC承載盤（IC Tray）材料今年下半年成長迅速，明年可望延續成長；隨晶圓代工大廠持續擴廠，半導體載具需求同步增加，公司也積極開發備援電池模組（BBU）材料，擴大高階應用布局。

耐特成立於1988年，隨台灣電子電機、運動器材等產業發展，投入工程塑膠複合材料，產品應用涵蓋行李箱、汽機車、電動工具及高性能辦公家具等領域。陳勲森表示，許多客戶已合作超過20年，長期累積的材料開發、品質管理及穩定供料能力，不僅鞏固既有業務，也支撐公司投入高階材料研發。

耐特近年透過與家登（3680）合作，逐步切入晶圓代工大廠相關應用。陳勲森指出，藉由家登的檢測設備及共同開發經驗，公司得以掌握半導體材料規格，再將相關技術延伸至IC Tray等產品。隨晶圓代工大廠新廠陸續建置，載具需求增加，依合作夥伴提供的需求指引，看好明年相關業務表現。

陳勲森表示，IC Tray雖是發展已久的產品，但隨晶片尺寸擴大、價值提高，材料也須具備更佳的抗靜電能力、更低微塵及更高尺寸穩定性。其中，技術難度在於讓抗靜電添加劑均勻分散，使各區域性能維持一致，同時兼顧用量及成本，耐特已將半導體載具累積的配方與加工經驗導入IC Tray材料。

耐特半導體產業用料營收占比，由2023年的3.23%，提高至2024年的9.47%、2025年的15.58%，今年上半年進一步達19.16%。公司已在彰化及上海廠建置半導體專用潔淨產線，持續投入材料分析及檢測設備，產品應用涵蓋光罩盒、晶圓載具、晶圓傳送盒及IC Tray等。

耐特指出，公司從客戶產品開發初期即參與選材與設計，服務涵蓋配方設計、模流與熱流模擬、模具設計建議、試模支援及檢測驗證。由於高階材料須經共同開發、試樣驗證及認證改善，導入時間較長，一旦進入供應鏈，也有助建立長期合作關係及競爭門檻。

BBU方面，耐特已在防火材料領域布局近十年，開發兼具耐熱、絕緣、阻燃及防延燒特性的複合材料，並配合客戶開發高功率應用產品。陳勲森認為，AI基礎建設需要多年完成，未來三至五年仍有發展機會。

耐特9月營收2.5億元，年增45.16%；第3季營收7.16億元，季減1.72%、年增34.38%；累計前三季營收21.37億元，年增17.7%，已達去年全年營收24.68億元的近九成。公司今日並舉行上市前業績發表會，暫定每股承銷價88元。

展望後市，法人預估，耐特今年營收約29億元，明年有望成長逾15%。公司將聚焦半導體載具、IC Tray及BBU三大高附加價值應用，結合台灣與上海生產基地的研發及製造能力，持續深化與客戶的共同開發，並拓展海外市場。