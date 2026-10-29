為何北北桃低價案門檻走高？住展：蛋殼區遭棄守

住展雜誌彙整北北桃2026年已公開住宅類新案，比起去年最低價，今年明顯升高，去年北北桃推出新案的最低單價，北市為士林區社子地帶「漢皇韶光」75.4萬元、新北市為金山區「合唐焞晶」29.3萬元、桃園市觀音區市區附近的「豐僑上璟-豐璟」19.3萬元。

而今年截至10月實價揭露的最低單價預售屋資訊，分別為台北市北投區行義路地段的「天母蒔麗」、新北市三峽區白雞地區的「文傑愛樂」，與桃園市楊梅區鄰近富岡的「翊翔晴家」，單價各是92.9萬元、33.2萬元、23萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，近兩年房市低檔，蛋白區面臨賣壓，建商苦等舊案去化，沒有膽識再在當地大舉買地或推案，若要選擇二線地域亮相，也會選擇具備地緣話題的地區。

例如北投、三峽、楊梅這些行政區相對有穩定內需與買氣討論度，像「天母蒔麗」臨石牌榮總生活圈，「文傑愛樂」與「翊翔晴家」有跟北大特區與楊梅市區的比價效益，縱使房價不是全市最低水位，還能因房市風險稍低而吸引購置方進場，平平是外圍區塊，但命運大不同。

買賣雙方都不願觸碰蛋殼區，因此交易多在還有賣相的地帶，像是景美、北士科、二重、A20等地為主要地盤，因此今年預售實登紀錄，台北市單價集中在100-120萬元，新北市則是60-90萬元，桃園市為30-50萬元，保持恆溫。

陳炳辰表示，由於超低價區遭棄，台北市單坪低於80萬元、新北市低於40萬元、桃園市低於20萬元的新案比例僅約0.5%，低標門檻因此走升。