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高雄租屋熱區曝！三民區連四年奪冠 這區直衝第二

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台積電人來了，高雄租屋熱區也出現變化。台灣房屋集團根據高雄市地政局億年旺網站資料統計，至今年5月，高雄市租屋熱區第一名，由三民區奪冠，該區租屋件數佔全市比例達17.3%，且自該網站2023年統計以來，三民區已連續四年蟬聯冠軍。

而排名第二為楠梓區，進一步觀察，楠梓區2023年時全市排名僅在第五位，近年來一路爬升，已連續兩年穩居第二。其他包括苓雅、左營與鳳山區，均入榜前五大租屋熱區。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，三民區腹地廣、人口基數大，區內住宅供給選擇性多元，擁有車站商圈、高醫、陽明、後驛等多個成熟生活圈，部分區段具備捷運、輕軌機能，並擁有大型醫院，高醫大、文藻、高科大等多所大學城，加上三民區房價水位為市區中相對親民的區域，因此長期累積了穩定的上班族與學生租屋需求支撐，無論房屋買賣或租賃市場，均具有一定的市場性支撐。

李家妮表示，近年受惠台積電進駐高雄，帶動科技產業廊帶成形，除了挹注就業機會，也為周邊住宅、廠辦及商用不動產租賃帶來新的需求，從南高雄的亞灣區串連至北高雄的台積電產業聚落，觀察今年高雄15個主要行政區中，就約有7成區域，包括楠梓、左營、新興、小港等區，租屋熱度均較往年增加。

其中楠梓區，原就有加工區產業及高大特區需求支撐，近年再受惠台積電設廠效應，帶動區域就業與居住需求升溫，尤其在2025年進入裝機量產後，就業人力陸續進駐，部分外地就業族群為保有工作轉換與居住安排的彈性，前期多會傾向先以租代買，偏好鎖定鄰近產業園區、交通便捷及生活機能成熟的區域，以縮短通勤時間、降低居住成本，進而推升該區租屋市場熱度。

進一步觀察今年高雄市住宅租屋偏好，以住宅大樓及整棟（戶）出租為熱門類型，且租賃佔比均呈現上升趨勢，其次為獨立套房，佔比約2成，但較往年下滑約1.5個百分點；租客來源有約2成是來自於外縣市，主要來自於屏東、台南及台北市。

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，以三民區、楠梓區來說，過去有不少透天隔間套房、雅房，因租金相對親民，深受學生及單身上班族青睞，近年隨著台積電設廠與產業建設帶動周邊房市發展，新大樓供給增加，大樓租賃案件也隨之成長。

以台積電廠區周邊兩房大樓，月租金約在2萬至2.3萬元左右，雖然租金高於公寓及透天隔套產品，但因具備電梯管理、休閒娛樂公設，整體居住品質及便利性，更受科技就業族群青睞。

陳揚智表示，近年高雄房價處於相對高檔，加上限貸令實施後，資金壓力與購屋門檻提高，同時考量租金補貼紅利，都可能讓部分小資購屋族，選擇先以租代買，以降低短期居住成本，為符合家庭客群，整層2~3房的大樓租件需求也相對擴大。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

租屋 高雄 楠梓

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