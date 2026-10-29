油電不補貼會怎樣？龔明鑫警告通膨破3％ 中油年底恐虧1,257億

國際能源價格上漲，台灣油電價格是否跟進調整引發關注。經濟部長龔明鑫28日在立法院表示，若中油、台電未獲預算撥補，財務壓力最終可能反映在價格上。他更直言，若國際能源漲幅完全轉嫁國內，台灣消費者物價指數（CPI）年增率「一定會超過3%」，恐對基層民眾造成衝擊。

龔明鑫與中油董事長方振仁、台電董事長曾文生列席立法院經濟委員會，說明能源價格、國營事業財務及供應韌性。面對立委追問撥補未過的備案，龔明鑫坦言「若走到窮路，只能反映在價格上」。至於711億元撥補案通過後，12月是否仍會調漲電價，他強調電價由審議會決定，並非撥補通過就能保證凍漲。

中油財務壓力同樣沉重。方振仁指出，若未來三個月平均每月虧損約100億元，預估年底累計虧損將達1,257億元，因此撥補相當重要。此外，中油也希望透過增資2,338億元，支應天然氣供應韌性相關建設，目前已有7項投資計畫通過環評。

針對通膨與升息問題，央行總裁楊金龍表示，國際油價上漲屬於供給面因素，透過能源價格穩定機制因應，比升息更具針對性。龔明鑫則引用主計總處估算指出，國際油價每上漲10%，若反映國內價格，CPI將增加0.24個百分點；電價每上漲10%，CPI增加0.27個百分點。若缺乏撥補及價格穩定措施，能源成本持續攀升，通膨壓力恐進一步擴大。

消息傳至PTT後，引發對能源政策、物價與利率的討論。部分網友質疑實際生活成本早已高於官方通膨數字，留言「早餐店和便當都漲價了體感5%以上吧」、「你有看過100元便當漲2元嗎? 隨便都5%起跳」，也有人主張「早該升息了」。不過，另一派認為政府穩定能源價格有其必要，表示「補貼油電壓通膨有啥問題」，也有人指出「用電大戶=繳稅大戶 的錢 補貼電價低於4元的 小家庭用電」，顯示各界對能源補貼與成本分攤仍有不同看法。