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饗食天堂12月再漲30元！一年調價2次 平日晚餐漲至1,058元

聯合新聞網／ 綜合報導
饗食天堂宣布12月1日起再調漲餐價30元，平均漲幅約2.59%，今年已兩度調價。業者表示，人事、食材、電費及廚餘處理成本持續上升，消息引發消費者討論。圖／聯合報系資料照片
饗食天堂宣布12月1日起再調漲餐價30元，平均漲幅約2.59%，今年已兩度調價。業者表示，人事、食材、電費及廚餘處理成本持續上升，消息引發消費者討論。圖／聯合報系資料照片

連鎖吃到飽餐廳饗食天堂又要漲價饗賓餐旅集團宣布，自12月1日起調整餐價，除了平日下午餐維持原價，其餘餐期每人調漲30元，平均漲幅約2.59%。由於今年1月才漲過30元，不到一年已調價兩次，也讓餐飲業成本壓力再度成為市場焦點。

調整後，饗食天堂平日午餐由928元漲至958元、晚餐由1,028元漲至1,058元，下午餐維持758元；假日午餐由1,028元漲至1,058元、下午餐由928元漲至958元，晚餐則由1,128元漲至1,158元。上述均為原文列出的餐價，尚未計入服務費。

饗賓餐旅表示，人事、食材、租金及能源成本持續上升，近三年商場電費增加一倍，連廚餘處理成本也上漲五成，使饗食天堂成為集團利潤最薄的品牌。業者透露，今年1月原本規劃一次調漲60元，考量消費者接受度才先漲30元，如今成本壓力仍在，因此決定12月再調整價格。

其他餐飲業者是否跟進也受到關注。目前麥當勞、摩斯漢堡、鬍鬚張、王座國際、欣葉國際餐飲、寒舍餐旅及晶華酒店集團均表示暫無漲價計畫；漢來美食則指出，明年推出升級版漢來海港後，價格將略作調整，但不會高於島語自助餐。

消息傳至PTT後，引發不同看法。有人認為漲幅不大，留言「才30喔 照樣排一堆人吧」、「以現在物價看其實蠻便宜的，沒啥好挑剔」，也有人表示「漲價後假日訂位也是滿的，嫌貴可以不要吃」。不過，另一派則質疑頻繁調價與餐點品質，直言「一年漲兩次每次看還在排隊？台灣人真有錢」，也有人抱怨「超會控餐 也沒很好吃 一直排隊」，反映消費者對價格與用餐體驗的不同評價。

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