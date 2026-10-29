超商四雄全面卡位會員經濟，提升營運動能。現在超商競爭主要以高頻、小額的日常消費培養會員黏著度，透過會員、點數與數位服務，深化消費者關係，進一步搶攻消費者「最高頻的日常接觸點」。

從會員規模來看，統一超商、全家會員數均已突破2,000萬人，萊爾富約770萬人、OK超商約300萬人。隨著會員規模擴大，點數不僅成為回饋消費者的工具，也與消費行為高度連動，成為業者帶動回購、深化會員黏著度的重要手段。

其中，統一超商透過旗下uniopen會員生活圈，以「OPENPOINT APP」、「點數」及「支付」三大策略，建構OPENPOINT點數生態系，串聯逾500家知名品牌、近70萬家特約商店，持續擴大會員服務範圍，帶動會員數與黏著度成長。此外，統一超也透過會員訂閱制，結合uniopen聯名卡推廣，強化會員經營。

全家便利商店則持續擴大Fa點的應用場景，全年Fa點流通量超過1,600億點，年增逾三成，並透過點數跨平台交換，將應用範圍延伸至金融、旅遊與娛樂等領域，進一步放大點數價值。不過，從實際兌換結構來看，會員使用點數仍以咖啡、鮮食及民生用品等高頻消費品類為主，顯示點數生態系的核心仍建立在日常消費場景，藉此帶動消費循環。

萊爾富則以會員分級制度深化客群經營，目前會員數約770萬人，年成長近一成。業者依據會員在會籍期間累積的消費點數，區分為金卡、白金卡及黑卡三種等級。