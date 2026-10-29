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統一超報喜寫兩大驚奇 前三季純益年增4.4%超逾92億元

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導
統一企業集團旗下統一超（2912）昨（28）日公告前三季財報，累計稅後純益92.93億元，年增4.4%，每股純益（EPS）8.94元。聯合報系資料照
統一企業集團旗下統一超（2912）昨（28）日公告前三季財報，累計稅後純益92.93億元，年增4.4%，每股純益（EPS）8.94元。聯合報系資料照

統一企業集團旗下統一超（2912）昨（28）日公告前三季財報，累計稅後純益92.93億元，年增4.4%，每股純益（EPS）8.94元，包括獲利、每股純益均改寫歷史同期新高。

單季來看，第3季合併營收951.75億元，年增7.02%，稅後純益30.28億元，年增2.2%，每股純益2.91元。毛利率34.35%，較去年同期減少0.66個百分點，營業利益37.19億元，年減1.8%；業外收支淨額增加及所得稅費用減少，支撐單季獲利成長。

統一超營運
統一超營運

對於前三季獲利亮眼，統一超表示，主要受惠於台灣7-ELEVEN持續拓點，加上菲律賓7-ELEVEN、康是美、星巴克及速邁樂加油站等轉投資事業挹注，帶動整體營運成長。

統一超指出，台灣7-ELEVEN2026年第3季持續拓展新興商圈並補足商業服務空白區域，全台門市及智FUN機等多元據點已達8,324家，在地商場經營亦擴展至69座，打造全台最綿密的生活服務網絡。

為回應消費者多元需求，7-ELEVEN依據不同商圈特性打造複合式店型，經營創造新成長曲線外，同時攜手集團旗下康是美、星巴克及21PLUS聯合展店，藉由跨品牌資源整合以提升消費者停留時間與來店體驗，並串聯uniopen會員生活圈，線上線下活動串聯進一步強化門市營運效益。

台灣7-ELEVEN持續建構優質生活平台，鮮食持續發展自有品牌、同步推動超商首創「AI美食護照」，運用數據科技精準打造個人化餐飲推薦機制，全面滿足全齡客層多元且即時的日常餐飲需求。CITY系列品牌亦持續展現成長動能，透過CITY TEA與!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR打造第二成長曲線。

另外，強化數位布局，藉由uniopen會員生活圈串聯逾7,300家門市、i預購、i划算、OPEN NOW、行動隨時取等線上線下豐富銷售管道刷新數位經濟效益。

展望第4季，統一超將持續深化uniopen會員生活圈，強化線上線下整合銷售動能，並聚焦鮮食、甜點、CITY系列、IP周邊、飲料及零食等重點商品開發。因應秋冬換季及雙十節、萬聖節、聖誕節與跨年等節慶商機，推出具話題性與差異化商品，提升消費者購買意願與來店頻次。

統一超 7-Eleven 康是美 財報 EPS

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