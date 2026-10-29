酷澎物流進化 網購更便利

美商Coupang酷澎持續投資台灣物流基礎建設，從倉儲、出貨到最後一哩配送，持續提升配送速度、穩定性與服務流程，並推出「彈性到貨日期」、「彈性配送地點」及「彈性退貨安排」功能，一周七天包含例假日都配送，增進顧客對線上購物配送安排的自主性，享有便捷的網路購物到貨服務。

以往消費者習慣於促銷期間，一次購入未來幾個月所需的日用品囤在家中，然而根據內政部不動產資訊平台資料，2014年至2025年間，全台住宅平均交易面積縮減超過四分之一，台北市更減少近三成，當居住空間縮小，「買得多、囤得多」未必適合所有消費者。

Coupang酷澎觀察到台灣的購物趨勢轉變，透過對物流基礎建設的投資，為顧客提供穩定且快速的配送服務，即便少量的商品需求也可以隨時下單，更不用考慮囤貨的空間問題，把珍貴的居家空間留給生活。

Coupang酷澎也為部分地區的WOW會員提供「清晨配送」服務，晚間9時前選購指定商品，最快可於隔日上午7時前收到，無須等待物流人員送達時親自應門取件。無論居住於公寓大樓或獨棟住宅，顧客皆可依據個人需求及配送安排，對於隔日急需用品的臨時需求，也能在隔天一早補貨。

Coupang酷澎認為，便利的快速配送，不只是縮短配送時間，更要做到穩定、可預期，並且能配合顧客生活安排。省去出門取貨的不便，Coupang酷澎多項創新服務，讓顧客善用「宅配到府」，擁有更多彈性的配送選擇。

「彈性到貨日期」功能中，「火箭速配」商品預設最快隔日送達，顧客也可依個人行程，安排七天內適合的到貨日期；「彈性配送地點」特色讓顧客可針對常用配送地址設定收貨方式，例如指定放置於警衛室、管理室、家門前或其他適合的收貨位置。

在退貨方面，Coupang酷澎同樣提供彈性，從申請退貨的隔天到三天內，顧客可依照個人行程安排。

從「什麼時候買」，進化為「什麼時候收到」，Coupang酷澎將優質的品牌產品透過線上零售、自有物流配送系統及富彈性的配送特色，讓顧客擁有更多選擇與時間掌控權，打造便利、貼近生活的配送體驗。