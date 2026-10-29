七都Q3房價「上有鍋蓋、下有鐵板」 價量平穩

信義房屋公布第3季房價指數，六都加新竹地區呈現「上有鍋蓋、下有鐵板」的盤整格局，雙北、桃園年增微幅，中南部年減幅度明顯收斂，交易量仍未放大，房市維持自用當道、價量平穩的格局。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，當前有青安3.0與央行第二套房貸成數慢慢鬆綁的利多，股市對於房市一方面國人財富增加購買力變強，也讓房價難以鬆動，但另一方面股市的投資機會也明顯優於房市，資金短期配置焦點仍在股市上，從一手市場交易仍持續低量來看，房市仍是自用當道且價量趨於平穩。

統計顯示，台北第3季房價指數143.55，較上季持平，而年增1.48%，新北市162.35，較上季微增2.64%，年增1.04%，台北市受惠股市帶來的財富效益，中高總價市場表現穩健，新北市與桃園則受惠於青安3.0，與央行放寬第二屋貸款限制，有機會吸納大台北生活圈的購屋需求，整體價格表現相對平穩。