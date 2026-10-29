商港大投資／填海造地 創造雙贏

AI快速發展，企業對未來辦公與不動產策略的想像也正在改變。仲量聯行《2026未來辦公趨勢調查》顯示，全球78%的受訪企業認為，未來三至五年AI將對企業不動產組合策略及相關職能產生重大影響，但僅31%的企業開始規劃支援「人機協作」的工作環境，更只有15%的企業已進入AI應用優化階段，顯示企業從認知AI帶來的影響，到真正做好準備，仍存在明顯落差。

2026-10-29 00:19