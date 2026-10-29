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商港大投資／填海造地 創造雙贏
交通部新一期商港整體規劃，除帶動招商投資，也將透過港區填海造地，不僅解決土方之亂，也同步緩解產業缺地問題，創造雙贏。據悉，政府將投入近157億元辦理圍堤造地工程，於台北港、台中港及高雄港三大主港，共填築722公頃臨港新生地，未來作為產業用地。
依規劃，相關土地預計於2029年至2032年間陸續釋出，將引進新能源、航港產業、國際物流及臨港工業。其中，台中港將配合中部離岸風電及產業聚落發展，打造新能源基地；台北港南碼頭區與高雄港洲際南側則鎖定國際物流及替代燃料加注設施，回應海運淨零轉型需求。
除土地開發外，港務公司營業基金也編列29.3億元，推動「智慧港口」及「綠港永續」兩大計畫，分別投入15.8億元及13.5億元，強化港口數位化與環境永續建設。
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