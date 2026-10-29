聽新聞
0:00 / 0:00

商港大投資／填海造地 創造雙贏

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

交通部新一期商港整體規劃，除帶動招商投資，也將透過港區填海造地，不僅解決土方之亂，也同步緩解產業缺地問題，創造雙贏。據悉，政府將投入近157億元辦理圍堤造地工程，於台北港、台中港及高雄港三大主港，共填築722公頃臨港新生地，未來作為產業用地。

依規劃，相關土地預計於2029年至2032年間陸續釋出，將引進新能源、航港產業、國際物流及臨港工業。其中，台中港將配合中部離岸風電及產業聚落發展，打造新能源基地；台北港南碼頭區與高雄港洲際南側則鎖定國際物流及替代燃料加注設施，回應海運淨零轉型需求。

除土地開發外，港務公司營業基金也編列29.3億元，推動「智慧港口」及「綠港永續」兩大計畫，分別投入15.8億元及13.5億元，強化港口數位化與環境永續建設。

高雄港 土方 土地

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大直損鄰宅重建新進度 兩案完成簽約、規劃最高24層

主權 AI 三大布局 國發會葉俊顯：晶片、算力、能源並進

聚恆科技完成10.5億元聯貸 搶攻再生能源商機

鳳林國小新建動土 陳其邁：大林蒲遷村邁入實質推動

相關新聞

商港大投資／填海造地 創造雙贏

交通部新一期商港整體規劃，除帶動招商投資，也將透過港區填海造地，不僅解決土方之亂，也同步緩解產業缺地問題，創造雙贏。據悉，政府將投入近157億元辦理圍堤造地工程，於台北港、台中港及高雄港三大主港，共填築722公頃臨港新生地，未來作為產業用地。

七都Q3房價「上有鍋蓋、下有鐵板」 價量平穩

信義房屋公布第3季房價指數，六都加新竹地區呈現「上有鍋蓋、下有鐵板」的盤整格局，雙北、桃園年增微幅，中南部年減幅度明顯收斂，交易量仍未放大，房市維持自用當道、價量平穩的格局。

酷澎物流進化 網購更便利

美商Coupang酷澎持續投資台灣物流基礎建設，從倉儲、出貨到最後一哩配送，持續提升配送速度、穩定性與服務流程，並推出「彈性到貨日期」、「彈性配送地點」及「彈性退貨安排」功能，一周七天包含例假日都配送，增進顧客對線上購物配送安排的自主性，享有便捷的網路購物到貨服務。

智慧經營／黃晴雯 打造Shopping 5.0生態系

百貨協會理事長暨遠東SOGO董事長黃晴雯於日本東京舉行的第22屆亞太零售商大會（APRCE 2026）發表專題演講，她以「零售即城市基礎設施」的經營理念，分享台灣購物中心與百貨公司因應新世代的轉變。

趨勢觀察／企業未來辦公布局 三大關鍵

AI快速發展，企業對未來辦公與不動產策略的想像也正在改變。仲量聯行《2026未來辦公趨勢調查》顯示，全球78%的受訪企業認為，未來三至五年AI將對企業不動產組合策略及相關職能產生重大影響，但僅31%的企業開始規劃支援「人機協作」的工作環境，更只有15%的企業已進入AI應用優化階段，顯示企業從認知AI帶來的影響，到真正做好準備，仍存在明顯落差。

ESG最前線／工安管理 三道防線

日前，代工大廠新建工程發生重大工安事故。數名承攬商人員進行鋼構吊掛作業時，疑似因連結板螺栓斷裂，導致人員與鋼梁從高處墜落，不幸全數罹難。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。