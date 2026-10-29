日課鋼材反傾銷稅…兩岸冷軋產品入列黑名單 台廠得利

日本政府27日拍板，對兩岸特定不銹鋼冷軋產品課徵五年反傾銷稅，對中國大陸課徵稅率達27.7%至42.1%，燁聯（9957）、唐榮等台廠僅3.6%，稅差最高達38.5個百分點。相關台廠未來在日本市場取得相對有利的價格競爭條件，反向得利。

依日本財務省資料，燁聯及五家未列入抽樣的合作生產商適用最低3.6%，其中包括唐榮；華新麗華及其他供應商適用20.1%。大陸部分供應商為27.7%，其餘適用42.1%，燁聯、唐榮等台廠較陸廠低24.1至38.5個百分點。

上市不銹鋼廠主管表示，稅率差距提高台廠報價彈性，有利爭取日本客戶。在原始報價及其他條件相同下，低稅率台灣料源的含稅成本較低，日本進口商有誘因調整採購來源，降低高稅率陸製鋼品比重。

在貿易門檻提高之際，台廠可運用稅負差距維持售價，並以供貨服務爭取客戶，避免以降價換取訂單。

燁聯、唐榮為台灣重要不銹鋼上游廠，已有生產與供貨基礎。該主管指出，台廠若能滿足日本客戶對品質、交期及穩定供貨的要求，有機會擴大市場布局；實際受惠規模，仍取決於涉案規格、原有輸日數量及買方採購安排。

華新雖適用20.1%，但經濟部先前指出，其主要輸日產品並非此次調查的冷軋板材，直接影響範圍相對有限。各廠產品結構不同，不能將稅率直接套用至全部輸日業務，也不能據此推算整體獲利減幅。

對此華新表示，該公司銷售到日本的相關產品僅占該業務總量約1%，影響不大。

此次措施自10月31日生效，至2031年10月30日止，相關政令預定10月30日公布。正式稅率與今年7月暫定措施相同，並未再提高，而是將既有稅負差距延續五年，確立未來供貨議價與採購的關稅基礎。

這起案件源自日本製鐵、日本冶金工業等四家企業，於2025年5月12日提出申訴，指控兩岸相關產品低價輸日，損害日本產業。日本財務省與經濟產業省同年7月22日展開反傾銷調查。

日本政府今年6月初步認定，相關產品存在傾銷及造成境內產業損害，7月9日起課徵四個月暫定稅，原定11月8日到期。關稅審議機構10月19日支持正式課稅，政府27日進一步拍板。

課稅對象限於特定鎳系不銹鋼冷軋鋼帶及鋼板，具有耐腐蝕、耐熱等特性，用於汽車外裝、排氣系統零件、餐具及電車車體。低稅率台廠仍須繳稅，但相較陸廠保有成本優勢，為守住既有客戶及爭取替代訂單提供空間。

（記者林政鋒、朱曼寧、林宸誼、國際中心）