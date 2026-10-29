越南低價不銹鋼輸台 業界痛點

日本政府對中國大陸及台灣特定不銹鋼冷軋產品課徵五年反傾銷稅，國際鋼鐵貿易壁壘升高。燁聯（9957）、唐榮呼籲，政府應加快處理越南低價不銹鋼輸台問題，透過貿易救濟維護公平競爭，避免國內鋼廠持續降價、流失訂單。

日本對大陸供應商課徵27.7%至42.1%反傾銷稅，燁聯、唐榮等台廠適用3.6%，稅差形成「壓陸利台」效果，也顯示貿易救濟已直接影響鋼廠接單與市場布局。

上市不銹鋼廠主管表示，產業長期承受鎳價波動、能源及環保成本上升壓力，若低價進口品持續搶市，將壓縮鋼廠利潤，並影響產能利用率、就業及上下游供應鏈。政府應強化進口量價監測，及時處理不公平競爭。

越南案已有調查進展。經濟部10月初步認定，國內產業遭受實質損害的跡象成立。2024年至2025年越南涉案鋼品進口大增、價格逐年下降，國內業者被迫跟進減價，仍出現客戶流失、市占下滑及內銷虧損擴大。

市場人士認為，日本對涉案產品課稅，台灣也應加快依法查證及應對，避免調查期間低價貨源持續進口，削弱後續救濟效果。

此案後續由財政部進行傾銷調查，並決定是否臨時課稅；正式措施仍須確認傾銷、產業損害及因果關係。對業者而言，加快程序不是跳過查證，而是讓符合課稅條件的案件及時獲得救濟。