智慧經營／黃晴雯 打造Shopping 5.0生態系

百貨協會理事長暨遠東SOGO董事長黃晴雯於日本東京舉行的第22屆亞太零售商大會（APRCE 2026）發表專題演講，她以「零售即城市基礎設施」的經營理念，分享台灣購物中心與百貨公司因應新世代的轉變。

車站變客廳 磁吸顧客

黃晴雯指出，過去人們走進商場多半是為了買東西；如今，愈來愈多人的日常生活是圍繞著商場：上班順道經過，下班約朋友吃飯，周末帶著家人一待大半天。商場變成每天依賴、離不開的地方，她把這個轉變稱為「零售即城市基礎設施」（Retail as Urban Infrastructure）。

推動轉變的，是新世代的都市生活。數位科技讓購物不必出門，2026年上半年台灣零售業網路銷售額年增11.3%，明顯高於零售業整體的4.1%；家庭結構也在改變，65歲以上人口在2025年底突破兩成，一人與兩人戶首度超過全體家戶的一半；再加上生活型態與城市發展的變化，實體零售必須回答：消費者為什麼還願意出門？

零售角色因此逐層擴大，從購物、體驗、生活型態、社群，延伸到今天的基礎設施，黃晴雯稱之為Shopping 5.0。

以下四個案例，分別從人流移動、社交連結、街區活化與文化傳承切入，我都先問：付出了什麼？換回了什麼？

台北車站匯集台鐵、高鐵、捷運、機場捷運與客運，每天約60萬人次進出，人潮大、停留短，站內商場餐飲長年約占九成。今年7月底接手的新光三越投入逾10億元改造，把餐飲比重降到七成以下，引進伴手禮、設計選品與生活服務，把車站變成城市的客廳。放下最容易賺的錢，換來人潮在車站停留更久。

商場新價值 走進日常

新竹有老城區的長輩，也有科學園區的年輕家庭。黃晴雯說，Big City遠東巨城購物中心每年舉辦逾400場藝文與公益活動，讓不同世代在此相遇；新竹縣市人口約100萬，巨城每年造訪人次卻超過1,500萬。一次活動把大家帶來，接下來一次次活動讓人不斷回來；讓出經營面積，換來習慣性的來訪。

台北東區熱鬧了30年，人潮後來移往信義區。2023年底大巨蛋在兩個商圈之間啟用，黃晴雯指出，公司的團隊圍繞它經營遠東Garden City，以餐廳、地下街、影城與賣場串起「消費聚落」，全區55%規劃為開放公共空間。球賽與演唱會的日子有限，商場必須在平日也成為人們聚會、停留的首選。

今年9月全區開幕後，業績較預算高出20%，人潮也開始回流東區。讓出一半以上的空間，換來人潮回流。

竹北湧入許多科學園區帶來的新居民，對在地客家文化未必熟悉。2022年開幕的竹北遠東百貨以客家圓樓為建築意象，館內重現客家古厝與老街，居民不必特地去「考察文化」，逛街吃飯時就能親近這片土地的故事。開幕第一年，業績超越目標30%。

黃晴雯認為，以上案例說明，衡量商場的生產力，除了看空間創造出的坪效，也要看空間和人們的生活建立了多深的關係，並稱之為「relevance per square meter」（每平方公尺的生活關聯價值）。

這需要時間累積，商場和城市一樣，不會在開幕那天就長成生態系。

當商場承接城市需要的功能、走進日常，日常的連結會化為業績與忠誠度，回報再投入城市，形成價值的飛輪。ESG強化EPS，EPS支撐ESG。

商店比的是交易量，商場比的是來客數，商圈比的是停留的時間與回訪的次數。當零售成為人們生活的日常，它就成為城市的基礎設施，難以取代。