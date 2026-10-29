ESG最前線／工安管理 三道防線

日前，代工大廠新建工程發生重大工安事故。數名承攬商人員進行鋼構吊掛作業時，疑似因連結板螺栓斷裂，導致人員與鋼梁從高處墜落，不幸全數罹難。

根據主管機關初步研判，事故可能涉及螺栓重複使用或數量不足，確切原因仍待調查。值得注意的是，作業人員均有繫掛安全繩，但固定點可能隨鋼構一同墜落，導致防護措施失效。

這起事故值得企業思考的，不只是施工安全，而是風險管理制度能否真正發揮作用。

首先，風險控制不能只確認防護措施是否存在。以這次事故為例，如果安全繩固定於可能失效的鋼構上，當結構崩落時，原本保護人員的裝置也可能同時失效。

這反映風險管理中的「共同原因失效」（Common Cause Failure）：看似存在兩道防線，實際上卻依賴相同的失效條件。

企業進行風險評估時，不能只問「有沒有防護措施」，更要確認「第一道防線失效時，第二道是否仍然有效」。

其次，承攬商管理不能停留在資格審查。根據媒體報導，涉事承攬商過去曾因鋼構組配作業未訂定安全作業計畫等缺失遭到裁罰。雖然不能據此認定與本次事故存在因果關係，卻凸顯承攬商動態風險管理的重要性。

企業應將歷史違規、現場稽核及改善成效納入風險分級，針對高風險承攬商提高查核頻率，必要時限制其承接高風險作業。

第三，安全績效不能只看稽查次數。根據科學園區管理局資料，此相關新建工程在2025年至2026年間已接受21次勞動檢查，另有鋼構專項檢查，重大事故卻仍然發生。

這提醒企業，稽查次數、教育訓練時數及缺失改善率，雖然容易量化，卻不代表重大事故風險已獲得有效控制。相較統計完成多少次檢查，管理階層更應關注關鍵安全控制措施是否有效，例如臨時支撐結構是否經過驗證、安全繩錨定點是否具備獨立性，以及異常發生時能否立即停工。

事故發生後，公司宣布全台新建廠區鋼構作業自主停工，展開全面檢視。更重要的是，如何將事故調查結果轉化為持續有效的預防機制。

ESG強調的企業永續，不只是減碳與公司治理，更包含供應鏈每位工作者的生命安全。風險管理的價值，不在於企業建立多少制度，而在於意外發生時，還有多少道真正有效的防線。從「制度是否存在」走向「控制是否有效」，才是企業提升安全治理能力的關鍵。