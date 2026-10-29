連鎖效應／不犯錯，代價更大

經營管理者不能只把時間花在糾錯上，面對犯錯，要先有容錯的彈性。其實，不犯錯的代價往往更大，成長與創新的機遇，有時是靠犯錯疊加出來的。

長年和連鎖經營者們互動，發現了一個通病，那就是永遠覺得別人或下一位同仁會更好，看不見自己人的優點，且會放大缺點，進而培養了「不犯錯」的團隊

為了「不犯錯」付出的隱形成本不小！首先就是故步自封，遵循已知的常規原地踏步，績效停滯不前之外，更會錯失良機；其次是心理壓力，完美主義帶來的壓力和對「犯錯」的恐懼，雙重侵蝕下極易引發焦慮與倦怠；而損失規避所做的防禦性決策，會使團隊花費精力在卸責，而非真正的面對並解決問題。

發生錯誤時，除了指責之外，還應看到學習的潛力。適度的錯誤是學習最強大的催化劑。愛因斯坦曾說：「如果你從未犯錯，說明你嘗試的新事物還不夠多。」

與「不犯錯」失去機會的代價相反，犯錯的實質代價，通常是金錢、資源的損失與團隊和同仁心理的打擊，反而可以用買單「錯誤」的方法，設置容錯的機制，請看情境個案。

兩家標錯價籤的公司：A、B兩公司分別經營線上線下銷售，不知怎地前後出現同仁標錯價籤的情況，前者開店，顧客結帳時系統發現，趕緊更換價籤，損失是兩位顧客的抱怨和投訴；而後者主要是線上通路，多單湧入才發現異常，已被訂了一千多件，究其原因都是基層同仁誤植價籤。

因為標錯價籤，懲處犯錯的同仁，事情就結束了嗎？直接犯錯的是基層，難道負責管理的主管就沒有責任嗎？情境個案中前者看似損失較小，但引發了嚴重客訴，甚至上網公審，致使品牌商譽受損；而後者當機立斷馬上止損，計算出全部成交代價約60萬新台幣，決定為同仁的錯誤買單，顧客開心分享，乘勢推出一波促銷活動。

為同仁的錯誤買單，因此接受長期怠工的員工嗎？

這一題考驗著公司內部管理機制的完整性，若不能在劣幣出現時，第一時間發現，劣幣驅逐良幣是金錢無法彌補的惡果。錯誤不可怕，累積的錯誤才可怕。

經濟學中機會成本告訴我們，每一個選擇的代價都不同，但由於資源排擠，選擇A就不能同時去做B，B就成為A選項的機會成本。

團隊運行犯錯難免，容錯的機制應被設計，不妨用機會成本考量一下，不犯錯的代價，有時比犯錯更大。