趨勢觀察／企業未來辦公布局 三大關鍵

AI快速發展，企業對未來辦公與不動產策略的想像也正在改變。仲量聯行《2026未來辦公趨勢調查》顯示，全球78%的受訪企業認為，未來三至五年AI將對企業不動產組合策略及相關職能產生重大影響，但僅31%的企業開始規劃支援「人機協作」的工作環境，更只有15%的企業已進入AI應用優化階段，顯示企業從認知AI帶來的影響，到真正做好準備，仍存在明顯落差。

AI不等於人力減少，工作模式變化重新定義空間需求。

調查顯示，全球60%的受訪企業預期未來三至五年員工規模將持續成長，60%認為AI將增強員工能力，而非直接取代員工，58%預期全職員工占比將提升。

AI對就業的影響並非只有「取代人力」的單一結果，除了自動化部分工作，也可能重新定義既有職務內容，或創造新的職務與人才需求。因此，AI、員工減少與辦公面積下降之間不能直接畫上等號。不同產業、職能與工作型態的變化，也將使未來辦公需求呈現更明顯的分化。

更值得注意的是，走在AI轉型前端的企業反而更積極升級實體辦公環境，因為AI帶動更多需要深度思考、專注與交流的工作。這也意味著，未來辦公需求不僅取決於員工人數，職能配置、協作方式及空間品質同樣關鍵。

專業能力不足，成為企業轉型主要挑戰。

全球有36%的受訪企業將AI、資料分析及新興科技相關技能不足視為首要挑戰，高於預算限制及監管合規的30%；亞太區更有42%將AI技能不足視為企業轉型最大限制因素，比例居全球之冠，49%預期AI帶動的人才再培訓需求將進一步加劇人才短缺。

這也反映企業不動產團隊的角色正在轉變，從過去著重成本與空間效率，進一步延伸至員工生產力、企業創新及組織韌性。對台灣企業而言，在AI、高科技製造及半導體投資持續的環境下，企業不動產團隊除了導入AI工具，也需要強化數據分析、變革管理及跨部門協作能力，讓不動產策略更貼近企業營運需求。

轉型成本上升，企業更需平衡短期成本與長期投資。

AI基礎設施及科技系統需要投資，租金、能源、公用事業及營運維護等成本也持續增加，但企業不能只從需求面推估未來辦公市場，也不宜只著眼短期成本，而應重新評估哪些空間投資能支援長期轉型、提升營運效率及改善員工體驗。

以美國的辦公市場為例，2025年至2026年間，美國科技產業整體就業人數下降1.5%，但辦公室租賃需求仍持續回升，主要受到AI相關企業擴張、辦公空間使用率提高，以及優質辦公空間供給有限等因素帶動。這顯示，在供給受限的市場中，資產品質將成為重要區隔，能吸引優質租戶的辦公空間與其他資產的表現差距可能進一步擴大。

對台灣企業而言，隨著AI與高科技產業持續成長，企業不動產策略面對的已不只是「需要多少辦公空間」，而是「未來需要什麼樣的空間」。與其預測AI最終會帶來多少人力或面積變化，企業更應透過彈性租賃安排、多元空間配置及持續監測，讓辦公布局能隨人才結構、工作模式與業務需求調整，為不同可能性做好準備。

如此一來，辦公空間才能從單純的成本項目，轉變為支援企業成長、人才策略與長期競爭力的重要基礎。