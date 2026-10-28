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泓德能源衝刺業務 明年施工案場近335MW並布局台日澳AIDC

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
泓德能源衝刺光電與儲能布局， 2027年施工案場近335MW ， 且布局台日澳AI資料中心。圖／泓德能源提供
泓德能源衝刺光電與儲能布局， 2027年施工案場近335MW ， 且布局台日澳AI資料中心。圖／泓德能源提供

國際智慧能源品牌泓德能源（6873）持續推進光電與儲能布局，2027年預計施工量體約335MW（百萬瓦），包括光電約235MW、儲能約100MW，分布於台中、彰化及雲林。泓德集團並透過旗下德雲算力，結合綠電供應、儲能與電力調度能力，拓展台灣、日本及澳洲AI資料中心（AIDC）能源服務。

台灣光電及儲能工程陸續完工交付，持續挹注集團營運動能。今年已完成位於台南及屏東的光電與儲能案件合計約120MW，台中、台南另有合計200MW儲能案件預計年底完工，全年完工量體可望達約320MW。後續工程也接續推進，目前於台南、嘉義及台中建置中的光電及儲能案件總計約269MW，預計自明年起陸續併網。完工實績持續累積，在建工程與後續開發案件接續推進，為集團電力服務奠定穩健基礎，支持中長期業務發展。

全球主要市場正透過政策與法規提高大型資料中心的用電門檻，電力可取得性已成為AIDC選址與開發的重要條件。泓德能源在開發初期即整合電源、儲能與調度規劃，是算力基礎設施落地的關鍵。集團於今年5月成立十週年之際宣布成立德雲算力，以儲能、綠電與電力調度能力支援AI資料中心用電需求，將十年累積的電力資源延伸至AI算力市場。

台日澳電力資源是德雲算力拓展業務的基礎。泓德集團規劃至2029年儲能總量體達6.41GW，其中日本3.26GW、澳洲2.38GW。在台灣，德雲算力聚焦中南部AIDC場址，推進供電核准相關作業與設計規劃，並與潛在客戶洽談合作；在日本，團隊評估多處AIDC場址，與國際投資人洽談共同開發機會；澳洲則結合ZEBRE資產平台的光電與儲能布局，評估為算力業者提供能源整合服務。隨著服務延伸至AIDC領域，泓德能源將串聯案場開發、工程建置與能源整合能力，進一步拓展業務範疇與國際布局。

泓德能源 布局 台日

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