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中部豪宅公設升級帶動新商機 義大利精品娛樂家具搶市

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
中歆ULTRA RARE近年引進擁有70年歷史的義大利著名娛樂家具Vismara。圖／業者提供
中歆ULTRA RARE近年引進擁有70年歷史的義大利著名娛樂家具Vismara。圖／業者提供

隨著頂級客群對生活質感的追求日益細緻，豪宅規劃已從傳統的客餐廳與主臥排場，延伸至彰顯個人嗜好的「感官會所」。從台中豪宅「寶璽天睿」、「大陸宝格」，到「寶輝SKY Tower」等頂級公設可見，休閒娛樂已成高資產階層的社交日常。

這也顯示高單價、客製化的頂級遊戲桌與娛樂家具，已不再只有娛樂用途，更是富豪階層彰顯品味與空間美學的新標配。

深耕高端居家美學的ULTRA RARE執行長陳玟瑋分析，隨著高端客層對居住品味的標準持續攀升，指標建商已跳脫傳統社區公共設施的框架，轉向打造沉浸式的「感官會所」。

這類空間從建材、硬體到家具配置，皆講求絕對的質感與美學，其核心已非單純擴充公設種類，而是以全面精品化的設計昇華感官體驗，將社區休閒推升至更高的維度。

陳玟瑋進一步表示，全球名流的日常休閒趨勢是重要推手。從高規格賽車模擬器、健身車，到私人牌桌與手足球台，生活即娛樂的觀念深植富豪圈。

這股浪潮，亦帶動一線精品巨頭競相布局，如Louis Vuitton、Hermès等奢侈品牌，近年相繼推出頂級手足球台、撞球桌與棋弈遊戲組，正式確立「娛樂家具化、家具藝術化」的新賽道。

觀察台中住宅市場，近年頂級豪宅對於休閒公設的規劃，已從過往著重健身房、游泳池及交誼廳等基本配備，進一步朝向精品化、主題化與高端社交體驗發展。

以七期豪宅為例，「寶璽天睿」特別規劃遊戲空間，並導入義大利精品撞球桌，將娛樂家具結合空間美學，營造兼具休閒與品味的生活場域；「寶輝SKY Tower」、「寶輝國際莊園」同樣設置撞球休閒空間，讓住戶在日常生活中即可享受娛樂及社交互動；「大陸宝格」則以雪茄室打造私密且具質感的交流場景。

除了豪宅，感官會所也向中階產品延伸，如「冠德崇德綻」規劃700坪公設空間，會館導入賽車競技、飛鏢遊戲室以及室內高爾夫球；「舜元悟野」則設計半場籃球兼迷你足球場、標準羽球場，獨立會館規劃高規格室內高爾夫與運動Bar，讓住戶不必走出社區，就能享受豐富的休閒娛樂體驗。

看準此需求，中歆ULTRA RARE近年引進擁有70年歷史的義大利著名娛樂家具Vismara，品牌以傳統手工技藝與現代設計結合，產品涵蓋私人影院座椅、撞球桌、撲克桌、手足球桌，到酒吧家具等，並可依住宅空間進行材質、色彩與細節客製，服務範圍也從單件家具延伸至完整私人影院與遊戲空間規劃。

其中，實木撞球桌遵循義大利傳統古法，使用實心椴木，桌面桌由板岩製成，並塗覆蓋全球撞球界公認最頂級的專業球檯布Simonis，連落球袋也是採皮革製成，且每一組撞球桌均配有造型球桿壁架，和適合遊戲漫射照明的專業照明燈，「寶輝SKY Tower」、「寶輝國際莊園」亦是使用該品牌撞球桌。

值得注意的是，Vismara最具代表性的一站式家庭影院產品，從影院座椅、電動躺椅、組合沙發，到隔音牆板、影音系統及階梯式座席配置，皆可依住宅格局與屋主需求量身訂製，並透過多樣化材質與飾面選擇，空間內還可整合私人酒吧、爆米花機及收納設備等設施，讓視聽設備與整體室內設計相互融合。

還有源自英國貴族休閒運動、老少咸宜的沙狐球桌，由義大利設計工作室Bellavista&Piccini操刀，以漸層烤漆玻璃桌面結合俐落線條，展現現代設計美學。

針對台灣熟悉的麻將文化，品牌亦推出精品電動麻將桌，搭配天鵝絨桌面、USB充電插座及金屬旋轉杯架，提升遊戲體驗，以及多功能遊戲桌，透過可替換式桌面設計，滿足西洋棋、象棋、圍棋及撲克牌等多種娛樂需求，兼具實用機能與空間美感。

忠正物業集團總經理王俊傑指出，疫情後民眾對住宅的期待已有明顯轉變，居家空間不再只是滿足日常起居，更逐漸承擔工作、休閒、運動及社交等多重功能。

尤其高資產族群更加重視生活的自主性與私密性，希望在自家或社區內，就能享有過去必須前往私人俱樂部、健身中心或電影院才能獲得的休閒體驗，也促使住宅公設從過往強調設施數量與硬體規格，轉向重視使用體驗、空間質感與服務整合。

近年頂級豪宅對於休閒公設的規劃，進一步朝向精品化、主題化與高端社交體驗發展。圖／業者提供
近年頂級豪宅對於休閒公設的規劃，進一步朝向精品化、主題化與高端社交體驗發展。圖／業者提供

豪宅 公設 義大利

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