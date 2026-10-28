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科妍玻尿酸新品取得大陸醫材證書 搶攻千億人民幣醫美商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

玻尿酸大廠科妍（1786）拓展中國大陸醫美市場傳出捷報。科妍28日宣布，旗下採用第三代雙重交聯技術的「法思麗輕感」含利多卡因玻尿酸皮下填補劑，正式取得中國大陸國家藥品監督管理局（NMPA）三類醫療器械註冊證書，成為台灣首款獲中國大陸核准上市的含利多卡因透明質酸皮下植入劑，將進一步搶攻中國大陸千億人民幣醫美市場商機。

科妍表示，此次取得許可的「法思麗輕感」，結合第三代雙重交聯技術與利多卡因成分，主打降低注射過程中的疼痛感，瞄準中國大陸微整形市場對舒適性及產品安全性的需求。隨著新品取得上市許可，將有助擴大產品布局，並為後續營收成長增添動能。

科妍指出，此次取證歷程超過7年，產品自2020年起陸續接受官方品質檢驗，並完成長達3年的臨床試驗，2023年正式送件後，持續經過審查及補件程序，最終取得三類醫療器械註冊證書。

公司表示，中國大陸對含藥玻尿酸植入劑的審查標準嚴格，此次取得許可，代表產品在安全性、有效性及生產製程等方面通過主管機關審查，也為後續拓展當地合規醫美市場奠定基礎。

在規模方面，市場預估2026年中國大陸注射醫美市場使用針劑數量超過千萬支，市場規模達人民幣2,000億元以上，其中玻尿酸皮下填補劑為主要成長動能之一。

科妍深耕玻尿酸技術逾20年，並擁有多國專利技術。公司看好中國大陸醫美消費需求及合規產品市場發展，隨著法思麗輕感取得上市許可，未來將積極拓展當地市場，爭取市占率，期望進一步挹注營收表現。

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