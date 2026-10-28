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科妍卡位千億減痛醫美商機推含利多卡因玻尿酸 獲大陸NMPA醫材許可

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

科妍（1786）28日宣布，旗下最新第三代雙重交聯技術產品「法思麗輕感皮下填補劑（含利多卡因注射用交聯透明質酸鈉凝膠）」已正式通過中國國家藥品監督管理局（NMPA）嚴格審批，順利取得三類醫療器械註冊證書。

此項成果不僅是台灣首張於中國大陸獲准上市的「含藥（利多卡因）透明質酸皮下植入劑」證書，更象徵科妍生技在兩岸微整形市場的戰略布局邁入全新里程碑，將全面啟動並搶占中國大陸千億級人民幣的合規醫美消費商機。

科妍生技表示，本次「法思麗輕感（含利多卡因）」的取證過程極具含金量。該產品自2020年起，歷經多次嚴格的官方品質檢驗、長達三年的嚴謹臨床試驗，並於2023年正式送件後，再度通過長達4年的嚴格審查與補件程序。前後歷時超過七年的淬鍊，充分證實了科妍產品在安全性、有效性及生產工藝上的最高標準，成功突破中國大陸合規醫美市場的高難度准入門檻。

根據產業研究機構報告，推估2026年中國大陸注射醫美市場針劑數量已超過千萬支，且其經濟規模已達人民幣2,000億元以上，其中以玻尿酸皮下填補劑貢獻了主要動能。隨著中國大陸中產階級崛起，科妍精研二十餘年玻尿酸並有多國專利技術生產之法思麗輕感預期將會在中國市場搶占一席重要份額，有望給科妍營收貢獻亮麗的成長。

醫材 醫美 中國大陸

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