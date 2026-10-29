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航運股變身資金避風港

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

中東情勢升溫推升航運運價，北美線運價持續維持高檔，歐洲線也開始反彈，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海第4季營運可望受惠。隨電子股走弱，法人看好資金轉進具業績成長題材的傳產股，航運股成為資金避風港。

航運股昨（22）日表現強勁，萬海盤中最高上漲逾4%，股價一度來到121.5元，終場收119.5元、上漲2.5%；長榮海運收260元，上漲近1%。散裝航運股同步走強，中航、台航及裕民等股價均上揚。

近期荷莫茲海峽接連傳出貨櫃輪及其他船舶遇襲事件，區域航運風險升高，推升油價及航運成本，也使原本維持高檔的北美線運價，進一步帶動歐洲線反彈。目前貨櫃運價已來到疫情期間以外少見的高水準，為航商第4季營運增添動能。

市場分析，中東戰事增加航商改港、轉運及船舶調度成本，但歐洲需求偏弱、新船持續投入，後續運價漲勢能否延續，仍須觀察戰事影響。大型物流業者指出，川習會可望延長貿易休戰，加上美國港口壅塞，預估10月底前美國線運價仍將維持高檔。

隨10月運價居高不下，貨櫃三雄營收可望維持成長，物流業者台驊、中菲行也有機會受惠。

航運股 航運 長榮海運

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